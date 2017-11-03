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Çorum'da yaşlı kadın yanarak can verdi

Çorum’un Kargı ilçesinde, bir evde çıkan yangında evde mahsur kalan diyaliz hastası yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti.

Çorumda yaşlı kadın yanarak can verdi

03 Kasım 2017 12:54

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Gökçedoğan köyünde yaşayan Sadık Yılmaz akşam saatlerinde köy kahvehanesine gitmek için evden ayrılırken, diyaliz hastası olduğu öğrenilen halası Fadime Yılmaz (75) evde yalnız kaldı. Bir süre sonra üç katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararak samanlığa sıçradı. Evden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Kargı ve Osmancık Belediyelerine ait itfaiye araçlarının yanı sıra Orman Müdürlüğüne ait arazözler de takviye amaçlı sevk edildi.

Yangın sırasında evin alt katındaki ahırda bulunan büyük baş hayvanlar köylülerin yardımıyla ahırdan çıkartıldı. Evin içerisinde Fadime Yılmaz’ın olduğunun öğrenilmesi üzerine itfaiye ekipleri bir yandan yangını söndürmek diğer yandan da Fadime Yılmaz’ı kurtarmak için titiz bir çalışma yürüttü.

Yagında ev tamamen yanarken içeride mahsur kalan yaşlı kadına ulaşılamadı. Talihsiz kadının cesedi Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından enkazın altından çıkarıldı.
Yangının sobadan çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Turan Ozan Acar

Etiketler: çorum, yaşlı kadın

 

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