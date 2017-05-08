Çorum'da yolcu otobüsü devrildi : 1 ölü, 38 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan Tokat'a gitmekte olan Bekir Satılmış (52) yönetimindeki 60 BD 851 plakalı yolcu otobüsü, Çorum-Mecitözü karayolunun 24'üncü kilometresinde Elvançelebi köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yolculardan Ayşe Karaboyun (37) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 38 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Mecitözü Devlet Hastanesi, Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Ayşe Karaboyun'un, Isparta'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan bir yakınını ziyaret ettikten sonra Tokat'taki evine döndüğü bildirildi.

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Hastane yetkililerinden bilgi alan Kılıç, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

M. Muttalip Yalçın

