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Çorum'daki deprem anları güvenlik kamerasında

Çorum’un İskilip ilçesinde 4.0 ve 3.9 şiddetinde meydana gelen iki deprem sırasında yaşanan korkulu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Çorumdaki deprem anları güvenlik kamerasında

02 Kasım 2016 19:00
Çorum'daki deprem anları güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezinden edinilen bilgiye göre, orta şiddetteki her iki depremin merkez üssünün İskilip ilçesi olduğu öğrenildi. Saat 14.57’de kaydedilen depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçülürken, 5 dakika sonra meydana gelen deprem 3.9 olarak ölçüldü. Her iki depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Deprem, civar ilçelerden de hissedilirken paniğe neden oldu. İskilip Belediyesi personelinin deprem sırasında yaşadıkları korkulu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

 

M. Muttalip Yalçın

Etiketler: çorum, Deprem anları, güvenlik kamerasında, İskilip


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