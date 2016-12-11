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Coşkun Erdem hayatını kaybetti

Ünlü kanun sanatçısı ve bestekar Coşkun Erdem hayatını kaybetti

Coşkun Erdem hayatını kaybetti

11 Aralık 2016 17:06

Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Safiye Ayla gibi sanatçılara kanun çalan 78 yaşındaki usta müzisyen Coşkun Erdem hayatını kaybetti.78 yaşındaki ünlü kanun sanatçısı ve bestekar Coşkun Erdem, İsviçre'nin Zürih kentinde program yaparken sahnede düşerek beyin kanaması geçirmiş, geçtiğimiz gün ise Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle özel uçakla Zürih'ten İstanbul'a getirilmişti.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Tedavisine Marmara Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilen Coşkun Erdem bu Sabah hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının cenazesi yarın Ataşehir Mimar Sinan Camii'nden kaldırılacak.
Kaynak: Sabah

COŞKUN ERDEM KİMDİR?

Münir Nurettin Selçuk’tan Safiye Ayla’ya ve Müzeyyen Senar’dan Zeki Müren’e kadar çok sayıda efsane sanatçıya sahnede eşlik eden Coşkun Erdem, 1938 yılında Gemlik'de dünyaya geldi. 1951 yılında Üsküdar Musiki Cemiyetine girdi. Devrin kanun üstadı Ahmet Yatman'dan dersler alan ve genç yaşına rağmen Anodolu'nun dört bir yanında konserler veren kanun üstadının bir çok ünlü eserde imzası bulunuyor. "Kader böyleymiş Ne söylesem Boş" adlı eseriyle ilk altın plağını alan Coşkun Erdem, Zeki Müren, Münür Nurettin Selçuk, Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, Hamiyet Yüceses, Bülent Ersoy, Behiye Aksoy, Gönül Yazar, Muazzez Ersot gibi bir çok sanatçının gerek konserlerinde, gere stüdyo kayıtlarında kanunu ile eşlik etti. Coşkun Erdem Ile Oyun Havaları, Coş Coşkun Coş gibi albümleri olan usta müzisyenin 6 evliliğinden bir kızı ve bir oğlu oldu.
 

Etiketler: coşkun erdem


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