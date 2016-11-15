Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 21 Kasım Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından devam etti. Antrenman öncesi içinde Yeşilçam’ın en önemli oyuncularından Coşkun Göğen’in olduğu bir grup taraftar da antrenman takip etti. Göğen’in başta Serdar Özkan ve futbolculara baklava ikram etmesi renkli görüntülere sahne oldu. Antrenmanı Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’te izledi. Çoşkun Göğen, taraftarlar ve futbolcular Başkan Ali Şafak Öztürk ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hasan Subaşı Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ile başladı. Daha sonra 3 grup halinde top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra 4’erli gruplar halinde tam sahada çapraz şekilde koşu yaptı. Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve sağ arka adalesinde ödem tespit edilen Samuel Eto'o’nun yurt dışında tedavisine devam edildiği bildirildi.

İsa Akar