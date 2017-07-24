Coşkun“ Kırık Kalp Sendromu Vakalarının %90’ı Kadınlar ”

Doç. Dr. Coşkun, “Kırık Kalp Sendromu”nun, özellikle kadınlarda görülen; kişinin benliğini derinden etkileyen, elem verici ruhsal ve fiziksel tranvalar sonucunda gelişen, birebir kalp krizini taklit eden bulgular ile karşımıza çıkan klinik bir durum olduğunu ifade etti. Coşkun, Tako Tsubo Kardiyomiyopatisi, Apikal Balonlaşma Sendromu ve Stres Kardiyomiyopatisi olarak da adlandırılan bu hastalıkta yaşanan yoğun duygusal veya fiziksel stres sonrası kalp kasının özellikle apikal (uç) bölümünde kasılma bozukluğu ortaya çıkmakta olduğunu belirterek bu kasılma bozukluğunun tipik olarak kalbin sol karıncığının görüntüleme tetkiklerinde tipik apikal balonlaşma görüntüsünü verdiğini kaydetti.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Uğur Coşkun, hastalığı ilk olarak Japonya’dan Sato ve arkadaşlarının Tako Tsubo Kardiyomiyopatisi olarak tanımladıklarını ve bu hastalıktaki sol karıncığın kasılma anındaki tipik görüntüsünü Japon balıkçılarının ahtapot avlamakta kullandıkları Tako Tsubo Çömleği olarak adlandırılan özel bir çömleğe benzettiklerini söyleyerek, hastalığın bu benzerlik nedeniyle Tako Tsubo Kardiyomiyopatisi olarak adlandırıldığını ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Verileri Bankasına göre her yıl yaklaşık 7000 vakaya bu teşhisin konduğunu belirten Doç. Dr. Coşkun, vakaların yaklaşık %90’ının kadın ve yine vakaların %90’ının 50 yaşın üzerinde olduğuna dikkat çekti. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Uğur Coşkun, hastalığın ortaya çıkışını tetikleyen olaylar arasında çok sevdiği bir yakınını kaybetme, sevdiği bir yakının kötü bir hastalığa yakalanması, iflas etme, eşinden fiziksel veya ruhsal şiddet görme sayılabileceğini kaydetti.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Uğur Coşkun, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

Hastalığın patofizyolojisi (ortaya çıkış mekanizması) halen tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Aşırı stres hormonu adrenalin salınımı, metabolik bozukluklar, mikrovasküler damar yatağı dolaşım bozukluğu ve yaygın koroner arter spazmı gibi teoriler ileri sürülmüştür.

Kalp krizi tablosu ile müracaat eden hastaların %1-2 sinde Kırık Kalp Sendromu sorumludur. En sık bulguları; göğüs ağrısı (%76), nefes darlığı (%47) ve bayılmadır (%8).

Kırık Kalp Sendromu Tanısının 4 Kriteri

Kırık Kalp Sendromu tanısı için 2008 yılında Mayo Klinik Modifiye Kriterlerinden yararlanılabilir. Mayo Klinik 4 kriter tanımlamıştır.

1-Belirgin bir damar beslenme bölgesine uymayan, stresli bir olay sonrası gelişen sol karıncıkta yaygın kasılma bozukluğu

2- Koroner anjiyografide anlamlı bir darlık görülmemesi ya da plak çatlaması bulgusu olmaması.

3-Kalp krizini düşündüren yeni ortaya çıkan EKG değişikliklerinin olması ve hafif düzeyde kalp hücre zedelenmesi enzimlerinde yükselme

4- Feokromasitoma (Stres hormonu salgılayan böbrek üstü bezi tümörü) ve miyokardit (kalp adalesinin tutan enfeksiyon) olmaması.

Kadınlarımızı Üzmeyelim

Tedavisinde ise akut koroner sendrom başlangıç tedavisi verilir (aspirin, ADP antagonisti, heparin, statinler ve beta bloker ilaçlar). Kesin tanı konduktan sonra bu ilaçların hepsi kesilebilir. Kalp yetersizliği bulguları varsa ona yönelik kılavuzların önerdiği tedaviler verilir. Pıhtı eritici tedavi gerek kanama komplikasyonu ve gerekse fayda vermemesi nedeniyle kontrendikedir. Çoğunlukla kendiliğinden tamamen düzelen bir hastalıktır. Kalp ölümü dahil önemli bir kalp komplikasyonu olma oranı yaklaşık %3 dür. Erkeklerde çok daha az görülen bir hastalık olmakla birlikte olduğunda komplikasyon ihtimali kadınların 2 katından fazladır.

Kırık kalp sendromu yaşamış olan hastalara sonrasında depresyona girmemeleri, üzüntü ve sıkıntı yaşamamaları için destekleyici psikoterapiler önerilebilir. Bunun dışında tartışma çıkabilecek aile toplantıları veya stresli iş ortamlarına girmelerinden kaçınmak faydalı olabilir.

Sonuç olarak kadınlarımızı üzmeyerek, kalplerini kırmayarak “Kırık Kalp Sendromu” gelişmesini engelleyelim.”

