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Coşkun: 'Türkiye’nin her şehrinde teşkilatlanmaya devam edeceğiz'

Osmanlı Ocakları’nın Ankara’daki Genel Merkezi’nde yapılan törenle Muş İl Başkanlığı’na Mehmet Özen'in, Şırnak İl Başkanlığı’na Hakan Ökten'in, Ağrı İl Başkanlığı’na Selahattin Aktaş'ın ve Cizre İlçe Başkanlığı’na Mehmet Salih Topal'ın getirildiği bildirildi.

Coşkun: Türkiyenin her şehrinde teşkilatlanmaya devam edeceğiz

04 Kasım 2016 11:36

Osmanlı Ocakları Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, mazbata töreninde açıklamalarda bulunan Türkiye Osmanlı Ocakları Başkanı İsmail Coşkun, “İki milyondan fazla gönüllü üyesi olan, üye aidatı toplamadan ve bağış almadan gönüllü faaliyetlerini yürüten Osmanlı Ocakları dil, din ,ırk ayrımı yapmaksızın herkesi tek çatı altında toplayarak Osmanlı kültürüne ve medeniyetine hizmet ediyor. Türkiye’de, 75 il ve 400’den fazla ilçede ve uluslararası yapılanmamızla, 10’a yakın ülkede teşkilatlanmamız mevcut. Bugün itibariyle de Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki üç il ve iki ilçe için daha il ve ilçe başkanlıklarımızın mazbatalarını vermiş olduk. Biz; her partiye, her görüşe eşit mesafedeyiz. Osmanlı hoşgörüsünü içinde hisseden teröre bulaşmamış her vatandaşımızı, doğulusuyla batılısıyla - güneylisiyle kuzeylisiyle bu çatı altında görmekten mutluluk duyuyoruz. Osmanlı elbisesi sadece bir milletin değil bütün halkın ortak giysisidir. Bu anlayışla hep beraber terörü bitireceğiz. Görevine yeni başlayan başkanlarımıza başarılar diliyorum. Türkiye’nin her bölgesinde, her ilinde teşkilatlanmamız devam edecek’’ dedi.

Mazbatasını alarak görevlerine başlayan teşkilat üyeleri ise; Osmanlı Ocakları’nın misyonu dahilinde, Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde de çalışmalarına devam ederek birliği ve dirliği sağlamak ve Osmanlı kültür ve medeniyetini yaşamak ve yaşatmak adına canla başla çalışacaklarını belirttiler. 


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