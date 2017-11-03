Çotanak Arena Stadı'nın inşaatı sürüyor

1967 yılından bu yana Giresun Atatürk Stadyumu'nu kullanan Giresunspor camiası ise yeni stadına kavuşacağı günü bekliyor.

Hizmete açıldığında stadyumun, yüzme havuzu ve mağazalar ile 20 bin 28 seyirci kapasiteli bir spor kompleksi halini alacağını belirten Giresun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut, “20 bin 28 seyirci kapasiteli stadyum, bin kişilik olimpik yüzme havuzu ve bir antrenman sahası ile birlikte yaklaşık 40 tane iş merkezi mağazası olan bir spor kompleksi haline gelecek. İnşaat durumu olarak kaba inşaatta yüzde 50 civarında bitmiş durumda, ince işçilik olarak ise yüzde 20 oranında devam ediyor. Belirlenen ihale tarihine de yetiştirilmesi de düşünülüyor çünkü şu ana kadar ki çalışmalarda her hangi bir aksaması yok. İnşallah Haziran 2018’de Giresunsporumuz ve Giresunlu sporseverlerimiz yeni stadımıza kavuşmuş olacak” dedi.

41 senelik Süper Lig özlemlerinin olduğunu ifade eden Akın Çorap Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ ise stadyumun yeşil-beyazlı ekibe çok ciddi kalıcı gelirler sağlayacağını kaydetti. Bozbağ “Gerçekten muhteşem bir stat oluyor ve o stat ayrıca Giresunspor’a çok ciddi kalıcı gelirleri olacak. Altındaki dükkanlar, kompleks hepsi Giresunspor’un ukdesinde olacak. Bu stat bittiğinde ve bu projeler gerçekleştiğinde biz bu görevde olur olmayız orayı bilemiyorum ama gerçekten Giresunspor’un ilerisi umutlu, ilerisi çok açık güzel bir proje emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Resul Yanbul

