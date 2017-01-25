Diğer
Kategoriler

Coutinho 5 yıl daha Liverpool'da

Liverpool, Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho'nun sözleşmesini 5 yıl daha uzattı.

Coutinho 5 yıl daha Liverpoolda

25 Ocak 2017 11:37

İngiliz ekibi Liverpool, 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. 2013 yılı ocak ayında Inter'den Liverpool'a transfer olan yıldız oyuncu, yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Daha çok çalışıp elimden geleni yapacağım" dedi.
Brezilyalı yıldız, Liverpool ile sözleşme uzatmasının kendisi için onur olduğunu belirterek, ilk geldiği günden beri taraftarlar ve kulübün kendisine yakın davrandığını ifade etti.
Başarılı oyuncu, kasım ayında ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış ve 11 Ocak'ta Southampton ile oynanan Lig Kupası maçıyla formasına kavuşmuştu.

Sabri Kalkar 

 

Etiketler: liverpool


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!