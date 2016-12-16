CPJ raporunda gazeteci olarak gösterilen bazı isimlerin ise, bombalı saldırı düzenlemekten, molotof atmaya, polis şehit etmekten, bomba düzeneği hazırlamaya kadar birçok suçtan cezaevinde bulundukları ortaya çıktı.

Gazetecileri Koruma Komitesi raporunda Türkiye'de 81 gazetecinin hapiste olduğu iddia edilirken, bu isimlerden hiçbirinin gazetecilik faaliyetleri nedeniyle cezaevinde bulunmadığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, CPJ raporunda yer alan isimlerden 12'sinin PKK terör örgütü üyesi olmak veya yardım ve yataklık yapmaktan hükümlü veya tutuklu olduğu ortaya çıktı. Rapordaki 62 ismin ise 15 Temmuz Fetullahçı Darbe Teşebbüsü sonrasında tutuklanan FETÖ-PDY üyesi olmakla suçlanan isimler oldukları belirlendi. raporda yer alan 2 ismin MLKP terör örgütü üyesi,1 ismin DHKP-C terör örgütü üyesi, 1 ismin ise MKP terör örgütü üyesi olma suçlarından cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Bombacı çıktı

Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) raporunda yayınlanan bazı isimlerin işledikleri suçların ise gazetecilikle uzaktan yakında ilgisi bulunmayan polisi şehit etmek, bomba düzeneği hazırlamak, karakol bombalamak gibi suçları işledikleri ortaya çıktı.

Raporda ismi yayınlanan H.D'nin 31.07.2001 tarihinde İstanbul Kadıköy'de bombalı saldırı düzenlemek, 24.01.2003 tarihinde ise İstanbul Eyüp ilçesinde bir banka şubesine silahlı gasp suçunu işlediği için kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Raporda ismi yer alan S.A'nın ise 09.08.2009 tarihinde Adana'da PKK tarafından korsan olarak düzenlenen gösteride taşlı ve molotoflu eylemde bulunmaktan dolayı hükümlü olduğu belirlendi. Raporda gazeteci olduğu belirtilen E.S'nin ise MKP terör örgütü üyesi olmaktan dolayı cezaevinde bulunduğu, 28.05.1999 tarihinde İstanbul Maltepe'de bulunun kıraathanenin bombalanması ve 28.05.1999 tarihinde İstanbul'daki Sinop Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne bombalı saldırı düzenlemesinden dolayı hükümlü olduğu tespit edildi.