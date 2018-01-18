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Creathon girişimcilerle iletişim uzmanlarını buluşturuyor

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, Impact Hub işbirliğiyle Türkiye’de bir ilk olduğu belirtilen Creathon-Creative Storytelling Hackathon etkinliği gerçekleştirecek. Üretim aşamasına geçmeye hazırlanan girişimcileri, pazara çıkış stratejilerini belirleyerek, pazarlama uzmanlarıyla buluşturmayı hedefleyen etkinlik için başvurular sürüyor.

Creathon girişimcilerle iletişim uzmanlarını buluşturuyor

18 Ocak 2018 15:18

Turkcell’in girişimci destek platformu Arıkovanı, kitlesel fonlamaya hazırlanan girişimciler için yeni bir etkinlik düzenliyor. Impact Hub İstanbul’da 2-4 Şubat 2018 tarihlerinde düzenlenecek Creathon’la, girişimcilerin ürünlerini daha iyi anlatmalarına destek olmayı hedefliyor. Temel iletişim ürünlerinin geliştirileceği ya da yeniden kurgulanacağı 2,5 günlük kolektif üretim programı Creathon’da, mühendislik altyapısı olan girişimciler pazarlama uzmanlarıyla bir araya gelecek. Etkinlik sayesinde girişimcilerin etkin iletişim yönlerinin hikaye anlatımıyla güçlendirilmesi; ürünlerini daha iyi anlatmalarının sağlanması ve kitlesel fonlama kampanyalarındaki stratejilerini daha iyi belirlemeleri hedefleniyor.

Katılım için son başvuru tarihi 21 Ocak olan Creathon, Arıkovanı ve Impact Hub İstanbul ortak etkinliği olarak gerçekleşecek. Etkinliğin son gününde, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz’un yapacağı konuşmaların ardından, 'Üretmek, ürettiğini güzel anlatmak' temalı panel gerçekleşecek. 

 

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