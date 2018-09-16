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Cristiano Ronaldo, İtalya'da siftah yaptı

Cristiano Ronaldo, İtalya'da siftah yaptı
Cristiano Ronaldo, İtalya'da siftah yaptı

Juventus Serie A’nın 4. haftasında evinde karşılaştığı Sassuolo’yu 2-1 mağlup ederek 4’te 4 yaptı. 3. haftadır sessiz kalan ve bu nedenle eleştirilen Juve’nin Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu.

Serie A'nın 4. haftasında Juventus, Allianz Stadı'nda Sassuolo ile mücadele etti. İlk yarı golsüz berabere sona ererken Juve, 50. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golü ile 1-0 öne geçti. 65. dakikada tekrar sahneye çıkan Ronaldo, Emre Can'ın asisti ile farkı 2'ye çıkardı. Maçın skorunu ise Sassuolo'dan Khouma Babacar belirledi. Babacar 90. dakikada takımının tek golünü kaydetti. Maçtan 2-1 galip ayrılan Juventus, ligde 4'te 4 yaptı. Sassuolo ise ligdeki ilk yenilgisini aldı ve 7 puanda kaldı. 

Ronaldo, Sassuolo karşısında attığı gollerle Serie A'da 4 hafta sonra golle tanıştı.  

Oğuzhan Ort

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