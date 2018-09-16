Cristiano Ronaldo, İtalya'da siftah yaptı

Serie A'nın 4. haftasında Juventus, Allianz Stadı'nda Sassuolo ile mücadele etti. İlk yarı golsüz berabere sona ererken Juve, 50. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golü ile 1-0 öne geçti. 65. dakikada tekrar sahneye çıkan Ronaldo, Emre Can'ın asisti ile farkı 2'ye çıkardı. Maçın skorunu ise Sassuolo'dan Khouma Babacar belirledi. Babacar 90. dakikada takımının tek golünü kaydetti. Maçtan 2-1 galip ayrılan Juventus, ligde 4'te 4 yaptı. Sassuolo ise ligdeki ilk yenilgisini aldı ve 7 puanda kaldı.

Ronaldo, Sassuolo karşısında attığı gollerle Serie A'da 4 hafta sonra golle tanıştı.

Oğuzhan Ort