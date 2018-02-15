Diğer
Kategoriler

Cristiano Ronaldo, rekorlara doymuyor

Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo, Paris Saint Germain’e attığı gollerle bir takımda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 100 golü geçen ilk futbolcu oldu.

Cristiano Ronaldo, rekorlara doymuyor

15 Şubat 2018 09:30

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Real Madrid, evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Fransız temsilcisi Paris Saint Germain'i 3-1 mağlup etti. Bu karşılaşmayla birlikte Madrid’in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, rekorlar kırmaya devam etti. Ronaldo, PSG’ye karşı attığı 2 golle ile Real Madrid forması ile Şampiyonlar Ligi’ndeki gol sayısını 101’e yükseltti. Yıldız futbolcu, böylece bir takımla Şampiyonlar Ligi’nde 100 gol barajını aşan ilk futbolcu oldu.

33 yaşındaki futbolcu, tüm kariyerinde ise Şampiyonlar Ligi’nde 116 kez rakip fileleri havalandırdı.

Portekizli futbolcu aynı zamanda 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 11. gole ulaştı ve üst üste 7 sezon en az 10 gol atan tek oyuncu unvanının da sahibi oldu.

Dünyaca ünlü futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 7 sezonundaki performansı şöyle:

2017-2018 - 10 gol
2016-2017 - 12 gol
2015-2016 - 17 gol
2014-2015 - 10 gol
2013-2014 - 17 gol
2012-2013 - 11 gol
2011-2012 - 10 gol 

Oğuzhan Ort
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç