Cristiano Ronaldo'nun kuzeni Alanya’ya gelin geldi

ABD'de yaşayan Alanyalı iş adamı Mehmet Güvener, bir süredir birlikte olduğu Real Madrid’te forma giyen futbolcu Cristiano Ronaldo'nun teyze kızı Christine Grosso ile hayatlarını birleştirme kararı aldı. Bunun üzerine 9 Ağustos tarihinde Alanya’ya gelerek tekne kiralayan çift, Türk geleneklerine göre kına gecesi düzenledi. Tekne ile mavi sulara açılan ve Alanya'nın geleneksel kıyafetleriyle dikkat çeken çifte, ailesi, akrabaları ve damadın dostları eşlik etti. Türk müziklerinin çalındığı teknede Christine Grosso’a kına yakıldı.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren kına eğlencesinin ardından Antalya'ya giden Mehmet ve Chiristine çifti, buradan Ronaldo'nun özel uçağı ile Portekiz'e hareket etti. Mehmet Güvener, Amerika'nın ünlü tatil kenti Miami'de tanıştığı Portekizli sevgilisi Christine Grosso ile 20 Ocak 2018'de Jamaika'nın Lucea kentinde dünya evine girecek. Düğünde Cristiano Ronaldo'nun davetliler arasında olacağı öğrenildi.

Erdal Anak