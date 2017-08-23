Diğer
Kategoriler

Cristiano Ronaldo'nun kuzeni Alanya’ya gelin geldi

Alanyalı ailenin ABD’de yaşayan oğulları ile bir süredir birlikte olan dünyaca yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kuzeni Antalya’nın Alanya ilçesinde kiralanan teknede kına gecesi yaptı. Çift, kınanın ardından Ronaldo'nun özel uçağı ile Antalya'dan Portekiz'e gitti.

Cristiano Ronaldonun kuzeni Alanyaya gelin geldi

23 Ağustos 2017 17:47

ABD'de yaşayan Alanyalı iş adamı Mehmet Güvener, bir süredir birlikte olduğu Real Madrid’te forma giyen futbolcu Cristiano Ronaldo'nun teyze kızı Christine Grosso ile hayatlarını birleştirme kararı aldı. Bunun üzerine 9 Ağustos tarihinde Alanya’ya gelerek tekne kiralayan çift, Türk geleneklerine göre kına gecesi düzenledi. Tekne ile mavi sulara açılan ve Alanya'nın geleneksel kıyafetleriyle dikkat çeken çifte, ailesi, akrabaları ve damadın dostları eşlik etti. Türk müziklerinin çalındığı teknede Christine Grosso’a kına yakıldı. 

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren kına eğlencesinin ardından Antalya'ya giden Mehmet ve Chiristine çifti, buradan Ronaldo'nun özel uçağı ile Portekiz'e hareket etti. Mehmet Güvener, Amerika'nın ünlü tatil kenti Miami'de tanıştığı Portekizli sevgilisi Christine Grosso ile 20 Ocak 2018'de Jamaika'nın Lucea kentinde dünya evine girecek. Düğünde Cristiano Ronaldo'nun davetliler arasında olacağı öğrenildi. 

Erdal Anak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç