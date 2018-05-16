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Crycash, Warface Türkiye ile ortaklığını duyurdu

Oyunculara yönelik tasarlanmış ilk ekosisteme sahip coin olarak piyasaya girdiği belirtilen Crycash, Warface Türkiye ile yapmış olduğu ortaklığı duyurdu.

Crycash, Warface Türkiye ile ortaklığını duyurdu

16 Mayıs 2018 17:21

İlk olarak Crytek ile ortaklık kuran ve oyun dünyası için çok önemli projeler açıklayan Crycash, Warface Türkiye ile yaptığı ortaklığı duyurdu. Crycash ekosisteminde kullanılabilen CRC jetonları kazanmak için, oyuncuların bir takım oyun içi görevleri yerine getirmeleri gerekecek. 

Yapılan açıklamada; oyuncular, CRYCASH’in ödül sistemi üzerine kurulu oyuncu platformu olan PLINK uygulaması sayesinde yaptıkları görevleri ve kazandıkları ödülleri takip edebilecek. PLINK uygulaması üzerinden Warface Türkiye kullanıcı bilgilerini ile giriş yapabilen oyuncular, bu platform üzerinden daha bir çok avantaj ve yeniliğe sahip olacak. Ödül programı Mayıs ayı içerisinde PLINK üzerinden bir test dönemi ile başlayacak.  

 

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