Crycash, Warface Türkiye ile ortaklığını duyurdu

İlk olarak Crytek ile ortaklık kuran ve oyun dünyası için çok önemli projeler açıklayan Crycash, Warface Türkiye ile yaptığı ortaklığı duyurdu. Crycash ekosisteminde kullanılabilen CRC jetonları kazanmak için, oyuncuların bir takım oyun içi görevleri yerine getirmeleri gerekecek.

Yapılan açıklamada; oyuncular, CRYCASH’in ödül sistemi üzerine kurulu oyuncu platformu olan PLINK uygulaması sayesinde yaptıkları görevleri ve kazandıkları ödülleri takip edebilecek. PLINK uygulaması üzerinden Warface Türkiye kullanıcı bilgilerini ile giriş yapabilen oyuncular, bu platform üzerinden daha bir çok avantaj ve yeniliğe sahip olacak. Ödül programı Mayıs ayı içerisinde PLINK üzerinden bir test dönemi ile başlayacak.