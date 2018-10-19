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Crysis serisi XBox One'a geldi

Crysis serisi XBox One'a geldi
Crysis serisi XBox One'a geldi

Crytek stüdyosu tarafından geliştirilen ve oyun dünyasına damga vuran efsane serilerden biri olduğu kaydedilen Crysis, şimdi de geri uyumluluk sistemine eklendi. Crysis serisi artık Xbox One oyuncuları tarafından da oynanabilecek.

Microsoft'un Xbox One için geliştirdiği geri uyumluluk özelliği ile klasik haline gelmiş birçok eski oyunu Xbox One konsolunda oynamak mümkün olacak. Bu özellik ile 500'ün üzerindeki eski oyunları dijital olarak satın alabilinecek ya da kullanıcıların eski Xbox oyun diskini kullanarak yeni nesil konsolunda oynayabilecek. Konsol sahipleri bu özelliği kullanarak artık Crysis serisini de oynayabilecekler. 

İlk Crysis oyunu sisteme bir süre daha önce zaten eklenmişti, Crytek firması ve Microsoft'un verdiği bu karar ile seri geri uyumluluk sistemi üzerinde tamamlanmış oldu. Crysis serisi şu anda Xbox Store üzerinden satışa sunulurken oyunu oynamak isteyen oyuncular 3 oyun için belirli bir ücret ödeyerek seriye sahip olabilecekler.  

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