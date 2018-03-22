Crytek, GDC 2018’de CryEngine 5.5’i duyurdu

Bağımsız oyun geliştirme stüdyosu Crytek, kendi geliştirdiği oyun motoru CryEngine’in en yeni sürümünü duyurdu. Yeni sürüm ile birlikte CryEngine için bir dizi geliştirme, iyileştirme, yeni öğrenim imkanları ve kaynak koduna tam erişimin yanı sıra; yüzde 5 kâr payı tabanlı bir gelir modeli de gelmiş bulunmakta. Artık dünyanın dört bir yanından oyun geliştiriciler, CryEngine’in gücüne tam, sınırsız ve kolay erişime ve ünlü oyun motorunda uzmanlaşma fırsatına sahip olacaklar.

Şirketten yapılan açıklamada; CryEngine V kullanarak oyun geliştirenler bu zamana kadarki en hızlı ve en kolay geliştirme deneyimini yaşayacaklar, kâr payı ücretlendirmesi ise yalnızca 5 bin doların üzerinde gelir elde eden projelerden alınacak. Özelleşmiş müşteri destek paketleri ve telif hakkı satın alımları için ise işletme çözümleri sunulabilecek. Şu anda CryEngine 5.0-5.4 ile çalışan geliştiriciler, mevcut sürümde kalmaları ve editör kaynak koduna erişimden faydalanmak istememeleri koşuluyla, lisans muafiyeti için başvurabilecekler.

CryEngine 5.5'in piyasaya sürülmesi ile 260'ın üzerinde iyileştirme, düzeltme ve yeniliğe ek olarak, CryEngine ekosistemine heyecan verici yeni bir CryEngine sertifika programı da ekleniyor. Program temel oyun geliştirme disiplinlerini içeren üç ana bölüm içerecek. Teknik artist sertifikası, dijital görsel sanatlar alanında yetkinliği tanımlarken, Tasarımcı sertifikası editör kullanımındaki uzmanlığı ödüllendirecek, Programcı sertifikası ise oyun motoru ve editör kod temellerindeki temel yazılım geliştirme bilgilerini sınayacak. Crytek, CryEngine sertifikasyon programının yanı sıra, kullanıcıların CryEngine’de çalışmaya daha hızlı uyum sağlamaları için yeni bir dokümantasyon yapısı ve adım adım eğitimler sunuyor.

CryEngine Ürün Müdürü Collin Bishop, yeni sürüm hakkında şunları söyledi: “CryEngine 5.5’te odağımız editör araç seti ve motor kod tabanı ile kullanılabilirliği arttırmak ve kullanıcıların hızlı uyum sağlaması. Yeni CryEngine sertifika programı, güncellenen dokümantasyon ve yeni editör kaynak kodu sayesinde dünyanın her yerinden oyun geliştiriciler, her boyutta ekibe uygun ücretlendirme modeliyle, CryEngine araç setini hız kesmeden kullanabilecekler. Ayrıca, önceden oyun motoru bilgisi olmaksızın, CryEngine’de bitmiş bir oyunun sıfırdan nasıl oluşturulabileceğini hızlıca öğreten Flappy Boid adlı yeni bir alıştırma projesi sunarak CryEngine’in gücünü herkesin kullanımına açmayı hedefliyoruz”.

CryEngine 5.5, Steam ve PSN ağlarına entegrasyonun yanı sıra, HTTPS için cURL entegrasyonu ile birlikte gelecek.

CryEngine 5.5’te öne çıkanlar şöyle;

Başlangıç Kursu: Yeni başlayanlar kursumuzda, oyun geliştirme deneyimi olmayan kullanıcılara, sadece 10 derste CryEngine ile bitmiş bir oyunun nasıl oluşturulacağı gösteriliyor.

SVOGI İyileştirmeleri: SVOGI artık konsollarda da çalışabiliyor. Geliştiricilerin SVOGI'yi diskte önbelleğe alarak GI'yi tamamen çevrimdışı olarak hesaplatılmasını mümkün kıldık. Bu, kullanıcıların artık konsollarda da şimdiye kadarki en gerçekçi sahneleri oluşturabilecekleri anlamına geliyor.

Arazi Sistemi Geliştirmeleri: Arazi (Terrain) sistemi yeni özellikler ve iyileştirmelerle oldukça geliştirildi. Birden fazla malzemeyi karıştırıp harmanlama, daha detaylı yükseklik haritaları gibi özellikler bunlardan yalnızca birkaçı.

Güncellenmiş Varlık Bileşenleri: Yeni ve geçmiş sürümlere ait bileşenler, yağmur ve su dalgalanma ögeleri dahil olmak üzere yeni varlık sistemine entegre edildi. Yeni gelen VR Kamerası ve Etkileşim bileşenleri, VR (Sanal Gerçeklik) ile çalışmayı çok daha kolaylaştırıyor.

C# Yükseltmeleri: Kullanıcıların C# varlıklarını doğrudan Varlık Gözatıcı altında oluşturma süreçlerini, Visual Studio örnekleri, IDE ile sorun giderme ve çeşitli özelliklerle iyileştirildi.

Oyun Platform Eklentileri: Yepyeni bir Oyun Platformu eklentisi, en çok kullanılan dağıtım platformlarına ve veri aktarım protokollerine kolay erişim sağlıyor. Oyuncu eşleştirme, liderlik sıralaması ve oyun içi başarımlar gibi Steamworks ve PSN API işlevleri bunlardan birkaçı.