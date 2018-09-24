Crytek, GDC 2018'de duyurduğu CryEngine 5.5'i yayınladı

Bağımsız oyun geliştirme stüdyosu Crytek, kendi geliştirdiği oyun motoru CryEngine'in en yeni sürümünü yayınladı. Yapılan bilgilendirmede; yeni sürüm ile birlikte CryEngine için bir dizi geliştirme, iyileştirme, yeni öğrenim imkânları ve kaynak koduna tam erişim gelmiş durumda. Artık dünyanın dört bir yanından oyun geliştiricileri, CryEngine'in gücüne tam, sınırsız ve kolay erişime ve ünlü oyun motorunda uzmanlaşma fırsatına sahip oldular. Ayrıca CryEngine kullanıcıları, bu güncelleme ile birlikte Hunt: Showdown'da kullanılan tüm özellik ve geliştirmelerden faydalanabilecekler. CryEngine kullanarak oyun geliştirenler bu zamana kadarki en hızlı ve en kolay geliştirme deneyimini yaşayacakları belirtildi.

CryEngine 5.5'te öne çıkanlar şöyle;

SVOGI iyileştirmeleri: Geliştiricilerin daha gerçekçi ortam tonlamaları oluşturmaları için kullanılan SVOGI, şimdi SVO Ray-traced gölgelendirme ile birlikte önbelleğe alınmış gölge haritalarına bir alternatif durumunda.

Belgelendirmede Revizyon: Yeniden tasarlanmış ya da güncellenmiş belgeler, CryEngine kullanıcıları tarafından hemen ulaşılabilir duruma getirildi. Eski ya da yeni CryEngine kullanıcıları ihtiyaç duydukları şeyi anında bulabilecek.

Flappy Boid: Kullanıcıların bitmiş bir oyunun çekirdek geliştirme konseptlerini eğlenceli ve kolay öğretici bir konsept ile inceleyebilecekleri kapsamlı bir kurs, motora eklendi.

Sandbox UI / UX Değişiklikleri: Sandbox Editor, geliştirme sürecini daha hızlı ve daha kolay hale getirerek iş akışını, performansı ve optimizasyonu geliştirir.

Arazi nesnesi harmanlama: Kullanıcılar özellikle kar ve kum sahneleri ile daha gerçekçi görüntüler elde edebilmek için, bu bileşenleri Örgü Bileşeniyle işaretleyebilecek.

Güncellenmiş Varlık Bileşenleri: Yeni ve geçmiş sürümlere ait bileşenler, yağmur ve su dalgalanma ögeleri dahil olmak üzere yeni varlık sistemine entegre edildi. Yeni gelen VR Kamerası ve Etkileşim bileşen, VR (Sanal Gerçeklik) ile çalışmayı çok daha kolaylaştırıyor.

C# Yükseltmeleri: Kullanıcıların C# varlıklarını doğrudan varlık gözatıcı altında oluşturma süreçlerini, visual studio örnekleri, IDE ile sorun giderme ve çeşitli özelliklerle iyileştirildi.

Arazi sistemi iyileştirmeleri: Birden fazla malzemeyi karıştırarak ve daha gerçekçi arazi için yeni bir yer değiştirme seçeneği kullanılabilecek.

Oyun platform eklentileri: Yepyeni bir oyun platformu eklentisi, ortak en çok kullanılan dağıtım platformlarına ve veri aktarım protokollerine kolay erişim sağlayacak. Oyuncu eşleştirme, liderlik sıralaması ve oyun içi başarımlar gibi Steamworks ve PSN API işlevleri bunlardan birkaçı.

CryEngine sürümleri ve tam editör kaynak kodu: Kullanıcılar çekme istekleri gönderebilecek, Sandbox Editor kaynak kodunun tamamına erişebilir ve GitHub aracılığıyla ön izleme sürümleri alabilecek. Ön izleme sürümleri de CryEngine başlatıcısı ile kullanıma sunulmaya devam edecek.

Birlik göç rehberi: Unity engine kullanıcıları, kullanımı kolay geçiş kılavuzumuzla yeteneklerini ve içeriğini CryEngine'a hızlı ve kolay bir şekilde aktarabilecek.

Yeni Sandbox seviye dosya biçimi: Bu özellik, seviye dosyalarını proje dizininin herhangi bir yerine yerleştirme olanağı sağlar ve dinamik popülasyona izin verecek.

Otomatik paketleme ve yedekleme: Kodlayıcılar, CryEngine içeriğini sadece CrySelect arabiriminde yeni paket oluşturma işlevleriyle paylaşabilecek ve bırakabilecek. Yeni bir yedekleme projesi aracı, projeleri yedeklemeyi kolaylaştıracak.

CryEngine 5.5'i indirmek isteyenler, şirketin internet adresinden indirebilecekler.