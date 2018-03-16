Crytek İstanbul, Güvenli İnternet Tırı ile birlikte Ankara’daydı

Teknolojiye ulaşma fırsatı kısıtlı çocuk ve gençlerimize teknoloji deneyimleri yaşatmayı hedefleyen, teknolojinin fırsatlarını özellikle bundan uzak çocuk ve gençlere göstermek, internet ve teknolojiyle iç içe olan çocuklara da internetin bilinçli ve güvenli kullanımına ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu projesi Güvenli İnternet Tırı; Crytek İstanbul’un da katkıları ile birlikte Ankara’yı dolaşmaya başladı.

Bilgi ve teknoloji çağının getirdiği ve hayatımızın büyük bir parçası haline gelen internet, gün geçtikçe kontrol edilmekte zorlanıyor. Özellikle kötü amaçlı yazılımların, bilgisayarlara ve internete bağlanan diğer cihazlara bulaştığı milyonlarca kaynağı belirsiz internet sitesi yüzünden kişisel bilgiler ele geçiriliyor. Ayrıca uçuz bucaksız bilginin bir kısmının, çocukların ve gençlerin gelişiminde olumsuz etkilere neden olacak içeriklerle dolup taştığı da bir gerçek. Bütün bunların farkındalığı adına yolan çıkan Güvenli İnternet Tırı, gittiği okullarda hem bu bilinci aşıladı hem de çocuklara teknoloji konusunda eşsiz deneyimler yaşattı.

Güvenli İnternet Tırı ile birlikte seyahat eden Crytek İstanbul ekibi, tırın ziyaret ettiği okul ve benzer bir çok yerdeki çocukları sanal gerçeklik teknolojisi ile tanıştırdı. Çocuklar, Crytek’in sanal gerçeklik oyunları Robinson the Journey ve The Climb ile birlikte bu dünyayı keşfedip, çağın en büyük teknolojik gelişmelerinden biri olan sanal gerçekliğe birinci elden ulaşmış ve deneyimlemiş oldular.