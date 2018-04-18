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Crytek İstanbul, Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi için Ankara’daydı

Crytek İstanbul, BTK Yerleşkesinde gerçekleştirilen Uluslarası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi’nde yer alarak çocuk ve yetişkinlere sanal gerçeklik deneyimi yaşattı.

Crytek İstanbul, Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi için Ankaradaydı

18 Nisan 2018 11:00

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Yerleşkesinde geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi’nde Crytek İstanbul ekibi de yer aldı. BTK’nın Güvenli İnternet TIR’ında kurulan Crytek standına ek olarak, Crytek’i temsilen Oğuz Orkun Doma, ‘Gençlik Gelişim Ortamları Olarak Video Oyunu Mekanları’ isminde bir sunum gerçekleştirerek kongreye katkıda bulundu. 

Crytek İstanbul açıklamasına göre bilgi ve teknoloji çağının getirdiği ve hayatın büyük bir parçası haline gelen İnternet, gün geçtikçe kontrol edilmekte zorlanıyor. Özellikle kötü amaçlı yazılımların, bilgisayarlara ve internete bağlanan diğer cihazlara bulaştığı milyonlarca kaynağı belirsiz internet sitesi yüzünden kişisel bilgiler ele geçiriliyor. Bütün bunların farkındalığı adına, BTK güvenli bir interneti çocuklara sunmak adına bir süredir bu tür etkinliklere devam etmekte. Crytek İstanbul ekibi de bütün bu süreçte BTK’nın yanında yer alıp, çeşitli etkinliklerde onlara eşlik etmeye devam ediyor. Ekibin sıradaki durağı ise Uluslarası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi oldu. 

Gençleri güvenli internet konusunda bilgilendirmek yola çıkan BTK Güvenli İnternet TIR’ı, kongre boyunca BTK yerleşkesinde ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaştı. TIR’daki Crytek İstanbul standına gelen katılımcalar, firmanın geliştirdiği The Climb ve Robinson: The Journey isimli oyunları oynayarak, sanal gerçeklik teknolojisi ile tanıştılar. Çocuklar ve gençler kadar kongreye katılan yetişkinlerin de ilgisini çeken sanal gerçeklik teknolojisi, katılımcılara eğlenceli ve şaşırtıcı anlar yaşattı. 

Şirketten yapılan açıklamaya göre İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi ve Crytek İstanbul ekibinin de VR ve bölüm tasarımı AR-GE danışmanı olan Yüksek Mimar Oğuz Orkun Doma, kongrede gerçekleştirdiği ‘Gençlik Gelişim Ortamları Olarak Video Oyunu Mekanları’ sunumu ile, kongreye katılanlara bir konuşma gerçekleştirdi. Ayrıca Crytek ekibi, BTK ile birlikte Dijital Oyunlar ve İnternet Güvenliği ile ilgili her konu ve etkinlikte, uzun zamandır olduğu gibi birlikte çalışmaya devam edeceğini açıkladı.  

 

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