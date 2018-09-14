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Crytek İstanbul ve Warface Türkiye, yeni sezonda da internet kafe etkinliklerine devam edecek

Crytek İstanbul ve Warface Türkiye, yeni sezonda da internet kafe etkinliklerine devam edecek
Crytek İstanbul ve Warface Türkiye, yeni sezonda da internet kafe etkinliklerine devam edecek

Crytek’in ücretsiz online FPS oyunu Warface, yeni sezonda internet kafelere verdiği destek ve organizasyonlarını artıracağını açıkladı.

Crytek'in ücretsiz online FPS oyunu Warface, yeni sezonda internet kafelerdeki topluluk ve eSpor ortamının gelişmesi için çalışmalarını arttıracağını duyurdu. Yapılan açıklamada; Crytek'in yeni oyunu Hunt: Showdown da bu planların arasında yer aldığı bildirildi.

Yeni sezonda Crytek İstanbul ekibi Warface ve Hunt: Showdown adına internet kafeler ile iş birliği yaparak planlanan etkinlikler şöyle;
Oyuncular için donanım ve para ödüllü turnuvalar düzenlenmesi ve oyuncuların bu organizasyonlarda internet kafelerde bir araya gelmesi ve topluluğun büyümesi.
Sık sık gerçekleştirilecek internet kafe etkinliklerinde ücretsiz Warface oynanması, yine ücretsiz şekilde oyun içi promosyon ödüllerin verilmesi.
İnternet kafelere Warface ve Hunt: Showdown adına yapılacak olan yatırımların daha da artması. Kafelere özel oyun içeriklerinin geliştirilmesi.
Warface ve oluşacak olan Hunt: Showdown oyuncu topluluklarının, Crytek İstanbul ekibi ile internet kafelerde daha sık bir araya gelmesi, bu etkinliklerde oyuncuların tüm sorunlarının dinlenip olumlu geri dönüşlere yansıması.

Yapılan bilgilendirmede, etkinlikler hakkında Warface ve Hunt: Showdown'ı sosyal medya hesaplarından bilgi alınabilecek.
 

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