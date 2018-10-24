Crytek'in The Climb oyunu Oculus Quest'e gelecek

Crytek tarafından geliştirilen, VR solo kaya tırmanışı oyunu olan The Climb, 2019'da Oculus Quest'e geleceğini resmi olarak duyurdu. Oyuncular Oculus Quest ile Crytek'in ödüllü VR tırmanma deneyimini kablosuz ve en etkili şekilde yaşama fırsatı bulacaklar.

Crytek yapımcısı Fatih Özbayram, VR ve kaya tırmanışını dünyanın her yerinden herkesin, en uç sporlardan birini tüm yoğunluğu ve heyecanı ile deneyimlemeye olanak veren mükemmel bir kombinasyon olarak tanımlıyor.

Crytek'in ödüllü ve Oculus Store'un en çok satan oyunlarından The Climb'ın gelecek yıl Oculus Quest oyuncularının beğenisine sunulacağını belirten Özbayram, Cryengin'e görsellerinin, touch kontrollerinin sezgisel doğasının ve Oculus Quest'in çok yönlülüğünün birleşiminin oyunculara inanılmaz bir sanal gerçeklik deneyim sağlayacağını ifade etti.

The Climb, Oculus Quest'in çıkması ile birlikte erişilebilir ve oyuncular tarafından deneyimlenebilir olacağı kaydediliyor.