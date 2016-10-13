Turkish Airlines Euroleague birinci hafta maçında Galatasaray evinde CSKA Moskova’ya 109-84’luk skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Ergin Ataman mücadeleyi değerlendirdi.

“Maçın başında direnç koyabildik”

Deneyimli koç, “Maçın başında direnç koyabildik. Orada bu seviye oyun oynadık. Bir de 3. periyotta olması gerek direnci ortaya koyduk. Maçı 4-5 sayılara getirmeye başladık ama tabii ki rotasyona girdiğimiz anda özellikle işin savunma kısmında çok ciddi hatalar yaptık. Öyle olunca CSKA Moskova, Avrupa’nın en iyi hücum takımı. En iyi takımı diyemem ama 4-5 takımı da düşünürsek en iyisi olmaya yakın, o seviyede. Makine düzeni işleyişinde rakibimiz. Savunmada yaptığımız hataları çok yüksek yüzdelerle oynadılar. Çok net pozisyonlarda iyi değildik. Biz hücumda aslında iyi oynadık. 84 sayı iyi bir sayı ama savunmamız bir türlü oturmadı ve bu sebeple sayı üretemedik. Daha bu ilk maç ilk maçta CSKA Moskova’ya karşı oynamak bir dezavantaj olarak gözükse de avantaj bana göre. Kendi seviyemizde oynayacağımız maçlarda nasıl oynamamız gerektiğini bugün daha net şekilde anladık. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Kızıl Yıldız maçı bizim açımızdan çok daha önemli olacak” dedi.

“Bu takımlara karşı bu tarz 5’ler ile sahada kalmamız gerekiyor”

Bu mağlubiyeti yeni takım olmaya bağlayan Ataman, “Oyuncularla şu anda taktik anlamda çalıştıklarımızı tam olarak yapamadık. Bunu tecrübeli oyuncularla yapıyoruz Sinan, Emir, Tyus gibi oyuncularla yaptık. Euroleague’de çaylak denecek oyuncularla Daye gibi birkaç oyuncumuzda var, onlarla taktiksel savunmayı gerçekleştiremedik. Tabi CSKA’da bizi çok iyi cezalandırdı. Onların oyunlarını bozmak için yaptığımız taktik savunmaya çok iyi cevap verdiler. 12 kişinin hepsinin iyi oynaması beklenemez. Tyus’a çok süre gelmedi ve o dakikadan sonra da pek verim veremedi. Takviye düşünmüyoruz. Sinan’ı oyun kurucu oynatıp daha uzun bir guard forvet oynadığımız dönemde bu da bize tecrübe oluyor. Bu takımlara karşı bu tarz 5’ler ile sahada kalmamız gerekiyor demek ki. Diğer oyuncularımızdan da faydalanacağız” açıklamalarında bulundu.

CSKA Moskova cephesi

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitri İtoudis, “Euroleague ve Eurocup’ın son şampiyonlarının maçıydı. Önümüzde 29 zorlu maç var. Buraya gelirken kupa nerede dedim. Çünkü burada oynamak her zaman zordur” dedi.

Turkish Airlines Euroleague birinci hafta maçında Galatasaray evinde CSKA Moskova’ya 109-84’lük skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Rus ekibinin koçu mücadeleyi değerlendirdi.

İtoudis, “Takımımı oynadığı oyunda dolayı tebrik ediyorum. Sahada iyi olan taraf bizdik ve maçı domine ettik. Euroleague ve Eurocup’ın son şampiyonlarının maçıydı. Önümüzde 29 zorlu maç var. Buraya gelirken kupa nerede dedim. Çünkü burada oynamak her zaman zordur. Oyunu iyi açtık. İyi oynadık. Sinan yıllanmış bir şarap gibi yıllar geçtikçe daha da iyi oynuyor. Guardlarım çok iyi oynadı. 3. periyotta Galatasaray’ın geri geleceğini biliyorduk. 13 sayı fark varken 5 sayıya indirdiler. Son periyotta iyi olan taraf bizdik. Agresifliğimizi sürdürmek istiyoruz burada oynamak kolay değildi” açıklamalarında bulundu.