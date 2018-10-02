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CSKA Moskova Real Madrid Şifresiz CANLI İZLE Az Tv idman Tv

CSKA Moskova Real Madrid Şifresiz CANLI İZLE Az Tv idman Tv
CSKA Moskova Real Madrid Şifresiz CANLI İZLE Az Tv idman Tv

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CSKA Moskova Real Madrid Şifresiz Canlı İzle... Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Roma'yı sahasında 3-0 mağlup eden Real Madrid G Grubu 2. maçında bu kez deplasmanda Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşacak. Gareth Bale'in sakatlığı nedeniyle oynayamayacağı maçta Real Madrid rakibini yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. CSKA Moskova ise saha ve seyirci avantajını kullanarak galibiyet peşinde olacak.

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Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç programı...

2 Ekim Salı:

19.55 Hoffenheim (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

19.55 Juventus (İtalya) - Young Boys (İsviçre)

22.00 AEK (Yunanistan) - Benfica (Portekiz)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Ajax (Hollanda)

22.00 Olympique Lyon (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Roma (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 CSKA Moskova (Rusya) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Valencia (İspanya)

3 Ekim Çarşamba:

19.55 Paris Saint-Germain (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)

19.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Schalke 04 (Almanya)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Monaco (Fransa)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika)

22.00 PSV (Hollanda) - Inter (İtalya)

22.00 Tottenham (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Porto (Portekiz) - Galatasaray

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