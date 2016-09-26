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Cübbeli Ahmet Hoca’dan FETÖ’ye tepki

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, “İşte benim cemaatimdense fakire bakarım, benim cemaatimdense yediririm düşüncesi çok tehlikeli. FETÖ bundan dolayı belayı buldu” dedi.

Cübbeli Ahmet Hocadan FETÖye tepki

26 Eylül 2016 20:28
Cübbeli Ahmet Hoca’dan FETÖ’ye tepki - Tıkla İzle

Hafta sonu tatilinin ailesiyle birlikte Bolu’nun Yedigöller Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı’nda geçiren Ahmet Mahmut Ünlü, Tokad-i Hayrettin Hazretleri’nin türbesinin ziyaret ederek mezarda dua etti. Ünlü cemaate vaaz verdikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü, “Cemaatlerin yaşaması gerekiyor. İnsanlara aş veriyorlar, insanlara yardım ediyorlar. Ama cemaatçilik kötü. İşte benim cemaatimdense fakire bakarım, benim cemaatimdense yediririm düşüncesi çok tehlikeli. FETÖ bundan dolayı belayı buldu. Onlar zaten belasını buluyorlar. Ama diğer tasavvuf cemaatlerini karıştırmamak gerekiyor. Buraya biz yıllardır geliyoruz ve burada insanlara yemek yediriliyor, fakir insanlara yardım yapılıyor. Cemaat bu işler için vardır. Ama kendi adamımı memur yapacağım kendi adamım belediye reisi olsun diye düşünerek bu şekilde siyasetin içine girmek gibi şeyler olursa biz buna karşıyız” diye konuştu.


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