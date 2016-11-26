Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, bugün 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nca başlatılan Cudi Dağı’ndaki operasyonda etkisiz hale getirilen 2 bölücü terör örgütü mensubundan sonra 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, bugün 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nca başlatılan Cudi Dağı’ndaki operasyonda etkisiz hale getirilen 2 bölücü terör örgütü mensubundan sonra 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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