Cudi Dağı’nda terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen ve bir haftada 14 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon bölgesinde dün ve bugün yapılan arazi arama çalışmalarında, teröristlere ait, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 6 adet Kaleşnikof, 1 adet Zagros silahı, 1 adet Bixi makinalı tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 16 adet el bombası, 4 adet Kaleşnikof tüfeği şarjörü, 500 adet Bixi mühimmatı, 80 adet Zagros mühimmatı, 100 adet Kaleşnikof mühimmatı, 3 adet RPG-7 roketatar antitank mühimmatı, 4 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1’er adet araç telsizi, kamera, gece görüş gözlüğü, dörtlü ocak, örgütsel doküman, büyük ve küçük tüp ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

