Cudi ve Gabar dağlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bugün Cudi Dağı'nda yapılan hava harekatı sonucunda 6 BTÖ mensubunun ölü olarak ele geçirildiği Valiliğimizce duyurulmuştu. Söz konusu operasyon bölgesinde yapılan arazi araması neticesinde 1 BTÖ mensubu daha ölü olarak ele geçirilmiştir. Böylece Cudi Dağı'nda yapılan operasyon sonucu ölü olarak ele geçirilen BTÖ mensubu sayısı 7 olmuştur. Yine gün içerisinde Güçlükonak ilçemize bağlı Demirboğaz köyü kırsalında Gabar Dağında etkisiz hale getirilen 2'si ölü 1'i sağ BTÖ mensubu ile birlikte bugün ilimizde 9'u ölü 1'i sağ olmak üzere toplam 10 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

