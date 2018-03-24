ÇUKUR 22.BÖLÜM İZLE... ÇUKUR İZLE... Çukur'un 22. bölümünde neler olacak?

ÇUKUR 22.BÖLÜM İZLE... ÇUKUR İZLE... Show TV'nin sevilen dizisi Çuku'da nefesler tutuldu. Seyirciler adeta 22.bölüm fragmanına kitlendi. Büyük bir merakla beklenen yeni bölüm pazartesi günü ekranlarda olacak. Peki Çukur 22.bölüm fragmanında neler olacak? Çukur'un 22.bölümde izleyenleri neler bekliyor? İşte Çukur fragmanı hakkında tüm merak edilenler...

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ÇUKUR'UN 21.BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

VARTOLU İLE SAADET'İN DUYGUSAL BULUŞMASI

Vartolu’nun öldüğünü sanan Saadet, büyük gerçeği öğrendi. Vartolu’nun evine giderek onu görmek isteyen Saadet ile Vartolu’nun duygu yüklü buluşması ekran başındakileri derinden etkileyerek gözyaşlarına boğdu.

Bölümde Yamaç’ın eline yeniden gitarı alıp Erkin Koray’ın ölümsüz eseri ‘Razıyım’ı söylediği an büyük beğeni toplarken, Vartolu’nun Yamaç’ın kardeşi olduğunu öğrenen Celasun’un Yamaç’tan hesap sorduğu an ise adrenalini doruk noktasına çıkardı.

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ÇUKUR DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç'ın Çukur'daki geleceği ve Sena'nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor.