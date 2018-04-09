ÇUKUR 24.BÖLÜM İZLE... ÇUKUR DİZİSİ CANLI İZLE... Sultan ölecek mi?

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da adeta nefesler tutuldu. Herkes Çukur'un 24. bölümüne kilitlendi. Pazartesi akşamlarının reytin rekorları kıran Çukur'da bu hafta neler olacak? Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Vartolu’yu korumak isteyen Medet, Nedret’i engellemeye çalışırken ateş alan silah Sultan anaya denk geliyor. Kanlar içinde yere yığılan Sultan’a neler olacağı merakla bekleniyor. Sultan Koçavalı ölecek mi? sorusu akıllara geliyor.

Peki Çukur 24.bölüm fragmanında neler olacak? Çukur'un 24.bölümde izleyenleri neler bekliyor? Sultan Koçovalı ölecek mi? İşte Çukur hakkında tüm detaylar haberimizde...

Çukur'da Sultan ana ölecek mi?

Vartolu’yu korumak isteyen Medet, Nedret’i engellemeye çalışırken ateş alan silah Sultan anaya isabet ediyor. Sultan Koçavalı ölecek mi sorusunun cevabı herkes tarafından araştırılıyor. Hepsi ve daha fazlası bu akşam Çukur'un 24. bölümünde ekranlara gelecek.

ÇUKUR 24. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İdris Sultan’ın vurulduğunu öğrenirken, sinir krizi geçiren Nedret “Senin yüzünden!” diyerek Saadet’e saldırıyor. Sultan’ın vurulması Çukur’da bomba etkisi oluştururken, mahalle sakinleri Vartolu ve Medet’e tepki gösteriyor. Öfkelenen Vartolu’nun “Bize bir dirhem mutluluğu çok görenlere bu dünyayı dar edeceğiz!” sözleri dikkat çekiyor. Yaşam savaşı veren Sultan’a ne olacağı ise merak uyandırıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’da Elvis gözünü karartıp meydan okuyarak Koçovalı kadınlarını kaçırmıştır. Yamaç ve Vartolu bu tehlikeli hamle karşısında deliye döner. Elvis ve çetesi, Baykal’ı alana kadar tek bir saniye bile boş durmayacaktır. İki taraf arasında silahların konuştuğu çetin mücadele sonrası Koçovalı kadınları sürpriz bir isim tarafından kurtarılacak. Yamaç ile Vartolu iş birliğinin ne kadar kalıcı olacağı ise akıllarda soru işareti oluşturacak. Kartların yeniden dağıtılacağı, mücadelenin daha da çetin olacağı bölümde Elvis’in nasıl durdurulacağı heyecanla beklenirken, Çukur'un önemli karakterlerinden biri diziye veda ediyor.