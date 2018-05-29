Çukur 31. Bölüm son bölüm izle | Çukur son yeni bölüm İzle

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Çukur 32. bölümde neler olacak?

Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Öner Erkan, Erkan Kolçak Köstendil, Nebil Sayın gibi oyuncu kadrosunu bünyesinde barındıran Çukur 31. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından oldukça heyecan dolu dakikalar yaşattı. Zamanla yarışan Yamaç ve adamlarının tek çareleri para bulmaktır. 31. bölümde Yamaç'ın pes etmediği ve büyük bir oyunu başlatırken; oyunun kazanan tarafı büyük merak içerisinde bekleniyor. Yamaç ise Sena'nın içinde bulunduğu durumundan dolayı endişeli olduğu için Saadet'ten yardım istemekte kararlıdır. Vartolu ise Koçovalılara karşı ilan ettiği savaş sırasında beklenmedik sürprizlerle karşılaşmaktadır. .