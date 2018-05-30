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Çukur 31. Bölüm son bölüm izle | Çukur son yeni bölüm İzle |Çukur 32.bölüm

Show TV'de yayınlanan Çukur, 31. bölümü ile geçtiğimiz gün ekranlarda yayınlandı. Dizinin izleyecileri Çukur dizisinin son bölümü ile ilgili detaylara ulaşabilmek için haberimize bakabilirsiniz.

Çukur 31. Bölüm son bölüm izle | Çukur son yeni bölüm İzle |Çukur 32.bölüm

30 Mayıs 2018 10:23

Çukur 31.bölüm izle, Çukur son bölüm izle, gibi bütün aradıklarınıza bu sayfamız aracılığı ile ulaşabilirsiniz.  Haftanın pazartesi günleri yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizisi Çukur 31. yeni bölümü ile izleyicisiyle geçtiğimiz gün buluştu. Dizi ile ilgili tüm ayrıntılara bu haber aracılığı ile ulaşabilirsiniz. 

Çukur son bölümü izlemek için tıklayın

Çukur 32. bölümde neler olacak?

Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Öner Erkan, Erkan Kolçak Köstendil, Nebil Sayın gibi oyuncu kadrosunu bünyesinde barındıran Çukur 31. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından oldukça heyecan dolu dakikalar yaşattı. Zamanla yarışan Yamaç ve adamlarının tek çareleri para bulmaktır. 31. bölümde Yamaç'ın pes etmediği ve büyük bir oyunu başlatırken; oyunun kazanan tarafı büyük merak içerisinde bekleniyor. Yamaç ise Sena'nın içinde bulunduğu durumundan dolayı endişeli olduğu için Saadet'ten yardım istemekte kararlıdır. Vartolu ise Koçovalılara karşı ilan ettiği savaş sırasında beklenmedik sürprizlerle karşılaşmaktadır. .

 

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