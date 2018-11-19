ÇUKUR 43. bölüm İZLE: ÇUKUR 43. SON BÖLÜ İZLE (Show TV, YouTube İZLE!)

ÇUKUR 43. BÖLÜM İZLE: ÇUKUR 44. yeni bölüm FRAGMANI İZLE (SHOW TV, YouTube İZLE!)

ÇUKUR İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Çukur canlı izleme linki burada! ÇUKUR 42. BÖLÜM İZLE... ÇUKUR CANLI İZLE... Çukur'un yeni 2. sezon 7. bölümle nefesleri kesecek... yeni bölümleri heyecanla izleniyor. Çukur 42. bölüm fragman İzle! Çukur hayranlarının hasretli bekleyişi sona erdi. Dizinin hayranlarını büyük sürprizler bekliyor. ÇUKUR zirveyi kimseye kaptırmıyor. Çukur yeni sezon 10. bölümde büyük gerginlik... Yamaç ve Cumali karşılarına kalabalık bir grubun çıkmasıyla neye uğradığını şaşırıyor. Çukur'da Karakuzular'daki hain ortaya çıkıyor mu? Çeto'nun Vartolu'dan ne isteyeceği merakla bekleniyor. Çukur'u nasıl canlı izleyebilirim? Peki Çukur 43.bölümünde neler olacak? Çukur'un 42.bölümde izleyenleri neler bekliyor? Çukur 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur'un 43. bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin detayından öğrenebilirsiniz... İşte Çukur hakkında tüm merak edilenler haberimizin detayında...

ÇUKUR YENİ SEZON FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Çukur 2.Sezon 10.Bölüm Fragman

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur son bölümde Cumali Koçovalı'nın yeni adamlarıyla birlikte Karakuzular'a racon kestiği sahne dikkat çekti. Cumali, Veysel'i de yanına alıp yapılan soygun planını bozuyor. Adamları iş üstünde basan Cumali hesap sordu. Adamları yere yatıran Cumali, bu işi bırakmalarını ve tövbe etmelerini söylüyor.

Karakuzular'ın teslimatını basmak için plan yapan Yamaç'ı Çeto'nun planı yüzünden kötü bir sürpriz bekliyor. Kemal ve Metin'e ulaşamayan Yamaç, ikisini de ve Çukur'dakileri kamyonda görünce saldırmaktan vazgeçiyor. Yamaç'ın alışverişi basma planı tutmasa da Karakuzular'ın mallarını bozduğu için Karakuzular'ın Bulgarlar ile arası bozuluyor. İstediği malı almak isteyen Bulgar'lar Karakuzular'ı tehdit ediyor.

Bulgarlar'ın zamanı geri çekmesi üzerine iyice köşeye sıkışan Çeto, son çare olarak Vartolu'yu arıyor. Vartolu'yu mekana çağıran Çeto ve Mahsun, Saadet'i rehin tuttuğunu gösteriyor. Zorda olsa kendini sakinleştirmeyi başaran Vartolu, kendisinden ne istediklerini soruyor

ÇUKUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü 19 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de...

Çukur'a flaş transfer!

Çukur dizisine 40. yeni bölümde ünlü bir oyuncu katıldı. Çukur'da İdris Koçovalı'nın eski sevgilisi Meliha rolünü kimin oynayacağı belli oldu. Ünlü oyuncu Şenay Gürler, Meliha karakteriyle Çukur dizisine katıldı.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur ekranlarda fırtınalar estiriyor. Çukur dizisinde İdris Koçovalı'nın gizli eski sevgilisi olan Meliha karakterini kimin oynayacağı uzun süredir merak konusu olmuştu. Çukur dizisinin ilk bölümünde İdris'in ilk defa söz ettiği Meliha karakterinin sırrı çözülüyor. Çukur'da Meliha'yı kaldığı huzur evinde Selim ve Aliço bulmuştu. Selim uzun süredir Meliha'yı ziyaret ediyordu. Dizinin Pazartesi yayınlanan son bölümünde ise Meliha'yı kimin oynadığı sonunda belli oldu.

AVRUPA YAKASI'YLA HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Ünlü oyuncu Şenay Gürler, Meliha karakteriyle Çukur dizisine katıldı. Şenay Gürler'in canlandırdığı Meliha karakteri, Çukur'daki bir çok sırrın ortaya çıkmasını sağlayacak ve ilerleyen bölümlere damga vuracak. Şenay Gürler, Gülse Birsel'in Avrupa Yakası dizisindeki Fatoş rolüyle tanınmıştı.

Çukur dizisine bomba transfer! Survivor'da fırtınalar estirmişti

Survivor'ın efsane yarışmacısı Avatar Atakan, reyting rekortmeni dizi Çukur'un kadrosuna katıldı.

Survivor 2016'da gösterdiği performansla birinciliği göğüsleyen Avatar lakaplı milli boksçu Çağan Atakan Arslan Söz dizisindeki rolüyle oyunculuğa adım atmıştı. Söz dizisinden geçtiğimiz yıl ayrılan Avatar Atakan, Çukur dizisiyle ekranlara geri dönüyor.

ÇUKUR'DA AKIN KOÇOVALI MI OLACAK?

Çukur dizisinde Akın Koçavalı rolü için Cihangir Ceyhan'la her konuda anlaşıldı. Atakan'ın Çukur'a dahil olmasından sonra acaba Akın mı olacak yorumları yapıldı. Ancak Atakan Arslan, Çukur dizisinde kötü karakteri canlandıracak. 6 bölümlük anlaşma imzalayan Atakan çok farklı bir rolle ekranlarda olacak.

Bu sezonda istediği reytingleri alamayan Söz dizisi, transfer yapacağını duyurmuştuk. Atakan'ın Söz'e geri dönmesi beklenirken Pazartesi günleri en büyük rakibine geçmesi şok etkisi oluşturdu. Söz daha bomba transferleri gerçekleştirmekten başka şansı kalmadı.

Atakan Arslan, Çukur dizisi setine katılarak yeni bölüm çekimleri tamamlandı. Çukur'da oynayacağı rol büyük bir ses getirecek.



Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

TRT'nin sevilen dizisi 'Payitaht Abdülhamid', 3. sezonu öncesi oyuncu transferleriyle gündemden düşmüyor. Son olarak da Çukur'da rol alan usta bir oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu.

Çukur dizisinde beklenmedik ayrılık! Transfer oldu

Konusuyla merakla takip edilen dizinin kadrosuna son olarak Çukur dizisinde Muhittin karakterine hayat veren Nebil Sayın katıldı.



Önceki yıl İçerde'deki Coşkun rolüyle dikkatleri üzerine çeken Sayın, 'Payitaht Abdülhamid'de ise saatli bombayla suikast yapan ilk kişi olarak tarihe geçen Edward Jorris'in yardımcısı Samuel'i canlandıracak ve yeni sezon 2. bölümden itibaren dizideki tansiyonu yükseltecek.Bu ayrılık Çukur'un Muhittin Abi'sini sevenleri oldukça üzdü.

Payitaht Abdulhamid dizisine geçtiğimiz günlerde Gürkan Uygun'un katıldığı açıklanmıştı. 5 Eylül'de çekimlerine başlanan dizinin, 5 Ekim'de de yeni sezona başlaması bekleniyor.