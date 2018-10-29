ÇUKUR CANLI İZLE: ÇUKUR 40. yeni bölüm İZLE (Show TV, Puhu, YouTube İZLE!)

ÇUKUR 40. BÖLÜM İZLE... ÇUKUR CANLI İZLE... Çukur'un yeni 2. sezon 7. bölümle nefesleri kesecek... yeni bölümleri heyecanla izleniyor. Çukur 40. bölüm fragman İzle! Çukur hayranlarının hasretli bekleyişi sona erdi. Dizinin hayranlarını büyük sürprizler bekliyor. Çukur dizisine bomba isimler transfer olamaya devam ediyor. ÇUKUR zirveyi kimseye kaptırmıyor. Çukur yeni sezon 6. bölümde büyük gerginlik. Yamaç'ı zor günler bekliyor. Çukur'da silahlar susmuyor. Cumali'den sonra Vartolu'nunda yakalanması Yamaç'ı büyük sıkıntıya soktu. Peki Yamaç Cumali ve Vartolu'yu kurtarabilecek mi? Vartolu'nun yamacı dinlememesi başına dert açtı. Yamaç Metin ve Kemal'i yanına alıyor. Çeto'yu kurtarmak için plan yapan Mahsun Yamaç'ı karşısında görünce ne yapacak? Büyük mücadelede neler olacak? Selim'in İdris ile karşılaşmasında neler olacak? Çukur'un 40. bölümünde izleyici ne ile karşılaşacak? Çukur'da izleyecileri heyecanlandıran oyuncular diziye dahil oldu. Cumali karakterine sürpriz isim geldi. Çukur'u nasıl canlı izleyebilirim? Peki Çukur 40.bölümünde neler olacak? Çukur'un 40.bölümde izleyenleri neler bekliyor? Çukur 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur fragmanı hakkında tüm merak edilenler...

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Çukur 40. bölüm 2. fragman yayınlandı! Vartolu, Cumali'yi kurtarıyor!

Koçavalılar ile Karakuzuların artık ortak bir düşmanı vardır. Cumali ve Çeto rehin alındığı farklı odalarda son durumları ne olacak?

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 6. bölümünde Cumali'yi kurtarmaya adım adım yaklaşan Yamaç, beklenmedik anda büyük bir sürprizle karşılaştı. Mahsun'un Çeto'yu kurtarmak için Seyfettin Kadı'nın oğlunu kaçırması tüm dengeleri alt üst etti. Meke'ye karşı öfkesi giderek büyüyen Celasun ile Meke'nin yüzleşmesi gerilimi arttırdı. Nefes kesen düello sırasında Celasun'un karşısında hayatını kaybeden kardeşinin ve babasının hayalini gördüğü anlar ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı. Vartolu ve Medet, Seyfettin Kadı tarafından alıkonuldu. Sadece Cumali'yi değil, Vartolu ve Medet'i de kurtarmak zorunda olan Yamaç, her şeye rağmen pes etmeyecek.

CUMALİ VE ÇETO KARŞI KARŞIYA GELDİ

Çukur'un 39. Bölümünde; daha önceden kurduğu düzeneği hayata geçirmek için Cumali, gardiyana sesleniyor. İşaretlediği noktada duran gardiyanın kafasına kum çuvalını bırakıyor. Etkisiz hale getirerek onu bayıltıyor ve anahtarlarını alıyor. Bu sırada Çeto'ya sesleniyor. Cumali, elindeki anahtarlarla Çeto'nun kapısını açıyor. Karşı karşıya gelen Çeto ve Cumali birbirlerine saldırmaya başlıyorlar. Çeto, Cumali'yi bacağından yaralıyor. Patlama sesi duyan gardiyanlarla çatışmaya giriyorlar. Fırsatını yakalayan Cumali, Çeto'yu boğmaya çalışıyor. Çukur'da bakalım 40. bölümde nelerle karşılaşacağız.

ÇUKUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü 29 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de...

Çukur dizisine bomba transfer! Survivor'da fırtınalar estirmişti

Survivor'ın efsane yarışmacısı Avatar Atakan, reyting rekortmeni dizi Çukur'un kadrosuna katıldı.

Survivor 2016'da gösterdiği performansla birinciliği göğüsleyen Avatar lakaplı milli boksçu Çağan Atakan Arslan Söz dizisindeki rolüyle oyunculuğa adım atmıştı. Söz dizisinden geçtiğimiz yıl ayrılan Avatar Atakan, Çukur dizisiyle ekranlara geri dönüyor.

ÇUKUR'DA AKIN KOÇOVALI MI OLACAK?

Çukur dizisinde Akın Koçavalı rolü için Cihangir Ceyhan'la her konuda anlaşıldı. Atakan'ın Çukur'a dahil olmasından sonra acaba Akın mı olacak yorumları yapıldı. Ancak Atakan Arslan, Çukur dizisinde kötü karakteri canlandıracak. 6 bölümlük anlaşma imzalayan Atakan çok farklı bir rolle ekranlarda olacak.

Bu sezonda istediği reytingleri alamayan Söz dizisi, transfer yapacağını duyurmuştuk. Atakan'ın Söz'e geri dönmesi beklenirken Pazartesi günleri en büyük rakibine geçmesi şok etkisi oluşturdu. Söz daha bomba transferleri gerçekleştirmekten başka şansı kalmadı.

Atakan Arslan, Çukur dizisi setine katılarak yeni bölüm çekimleri tamamlandı. Çukur'da oynayacağı rol büyük bir ses getirecek.



CUMALİ KARAKTERİNE SÜRPRİZ İSİM

Geçtiğimiz sezon Show TV'de yayınlanmaya başlayan Ay Yapım imzalı fenomen dizi ‘Çukur'un tüm sezon boyunca gizemini koruyan ve büyük merak uyandıran “Cumali” karakteri belli oldu.

Yayınlanmaya başladığı günden bu yana en çok konuşulan dizi haline gelen “Çukur”dan seyircilerine sevindirici haber geldi. Ekran başındakilerin bir sezon boyunca sorduğu “Cumali'yi kim oynayacak?” sorusu cevap buldu. Dizinin büyük merakla beklenen yeni sezonunda Cumali'ye, son olarak yine Ay Yapım imzalı ‘Şahsiyet'teki performansıyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Necip Memili canlandıracak..

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

TRT'nin sevilen dizisi 'Payitaht Abdülhamid', 3. sezonu öncesi oyuncu transferleriyle gündemden düşmüyor. Son olarak da Çukur'da rol alan usta bir oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu.

ÇUKUR 33 BÖLÜM FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?



Dizinin sezon finalinde Vartolu, Sadiş ve Medet'in yaşadığı dağ evine silahlı baskın düzenlendi. Aynı anlarda ise düğün hazırlıkları yapan Koçovalılar'ın evine baskın yapıldı ve adeta bir katliam yaşandı. Diğer yandan ise İdris, Paşa ve Emmi'nin içinde bulunduğu bina silahlı adamlar tarafından sarıldı. Çok sayıda karakterin öldüğü sezon finalinde, son sahnelerde ise yaşanan bu trajik olaylardan 3 ay sonrasına gidildi. Sadiş'in kaçırılması ve Medet'in ölümüyle yıkılan ve sokaklarda yaşayan Vartolu'yu Yamaç buldu ve Çukur'u geri almaya gideceklerini söyledi.

Çukur dizisinde beklenmedik ayrılık! Transfer oldu

Konusuyla merakla takip edilen dizinin kadrosuna son olarak Çukur dizisinde Muhittin karakterine hayat veren Nebil Sayın katıldı.



Önceki yıl İçerde'deki Coşkun rolüyle dikkatleri üzerine çeken Sayın, 'Payitaht Abdülhamid'de ise saatli bombayla suikast yapan ilk kişi olarak tarihe geçen Edward Jorris'in yardımcısı Samuel'i canlandıracak ve yeni sezon 2. bölümden itibaren dizideki tansiyonu yükseltecek.Bu ayrılık Çukur'un Muhittin Abi'sini sevenleri oldukça üzdü.

Payitaht Abdulhamid dizisine geçtiğimiz günlerde Gürkan Uygun'un katıldığı açıklanmıştı. 5 Eylül'de çekimlerine başlanan dizinin, 5 Ekim'de de yeni sezona başlaması bekleniyor.