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Çukur dizisi 1.bölüm yayınlandı! Çukur dizisi 2.bölümde neler olacak?

Dün akşam ilk bölümü ile seyircilerin karşısına çıkan Çukur dizisinin 2. bölümünden de ilk sahne yayınlandı. İşte Çukur dizisi 1.bölümünde yaşananlar ve 2.bölüm fragmanı...

Çukur dizisi 1.bölüm yayınlandı! Çukur dizisi 2.bölümde neler olacak?

24 Ekim 2017 14:07

23 Ekim 2017 itibari ile ilk bölümü yayınlanan Çukur dizisi İlk bölümü ile büyük ses getirdi. İlk Bölüm itibari ile İdris Koçovalı, röportaj yapma isteğiyle gelen genç gazeteci Hale’nin isteğini geri çevirmeyerek ona Çukur’u ve ailesini anlattı. Yamaç, tehlikeden kurtardığı Sena’yı evine getirdi. İkili tutkulu bir aşkın içine hızla sürüklendi. İdris Koçovalı, yıllar sonra Çukur’a geri dönen Vartolu’nun iş birliği teklifini kabul etmedi. Kahraman, kardeşi Selim’le gittiği otelden çıktığı sırada Vartolu’nun adamlarının saldırısına uğrayarak, hayatını kaybetti.

Oğlunun ölümüyle hayatının en büyük yıkımını yaşayan ve Aliço’nun gördüklerini anlatmasıyla bilincini kaybederek yere yığılan İdris, ekran başındakilerin de nefeslerini tutmasına neden oldu. Bu sırada Yamaç, Sena’ya evlenme teklifi etmek için hazırlıklarını sürdürdü. Sena’nın hayalindeki evlenme teklifini gerçekleştirmek isteyen Yamaç, onu Paris’e götürdü. Romantik evlenme teklifini kabul eden Sena, Yamaç’ın sürpriziyle kendini nikah masasında buldu. İkilinin, aşıklar şehrindeki romantizm dolu sahneleri izleyicilerin de ayaklarını yerden kesti. Çukur’da ise Vartolu’nun adamlarının kahveyi taraması ve halı sahayı yakmasıyla tehlike giderek büyüdü. Annesi Sultan’ı karşısında gören Yamaç’ın Sena’yı bırakıp, Çukur’a geri döndüğü final sahnesi ilk bölüme damgasını vurarak bu çarpıcı hikayenin merak dolu başlangıcı oldu.

ÇUKUR 2. BÖLÜMDEN İLK SAHNE

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü her pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

2.Bölüm Çukur dizisi fragmanı için tıklayın

 

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Etiketler: çukur 1.bölüm, çukur 2.bölüm, Çukur dizisi

 

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