Çukur dizisi Koçova Mahallesi nerede, Çukur dizisi nerede çekiliyor?

Ekranların vazgeçilmez dizisi Çukur nerededir? Koçavalıların mahallesi nerede kalıyor? Oyuncu kadrosunu; Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka, Ercan Kesal, Perihan Savaş gibi usta isimlerin üstlendiği Çukur dizisinin nerede çekildiği izleyicisi tarafından araştırma konusu haline geldi. Çukur dizi müzikleri ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Her yeni bölümüyle ekrana kilitleyen Çukur mahallesi nerededir? Çukur'daki merak uyandıran mahalle İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat semtinde çekiliyor. Dizideki 'Dostlar Kahvesi', 'Koçavalı Aş Evi' ve Muhittin'in berberi Haliç kıyısında bulunan balat semtinin arka sokaklarından birinde yer alıyor. Koçova Mahallesi diye bir mahalle bulunmuyor. Bu isim sadece dizide geçen ailenin soyadı olma özelliğini taşıyor. İşte merak edilenler...

ÇUKUR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR? KOÇOVALILARIN MAHALLESİ NEREDE?

Oyuncu kadrosunu; Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka, Ercan Kesal, Perihan Savaş gibi usta isimlerin üstlendiği Çukur dizisinin nerede çekildiği izleyicisi tarafından araştırma konusu haline geldi. Öncelikle Çukur diye bir semt olup olmadığı, varsa bile bu semtin nerede olduğuna ilişkin sorulara yanıt aranıyor.

Geniş bir izleyici kitlesinin gönüllerinde taht kuran dizi Çukur dizisindeki Çukur semti, İstanbul'da sadece bir yerde değil birkaç yerde bulunuyor. Ancak en çok bilineni, Taksim Tarlabaşı'nın hemen aşağısında bulunan bir mahalledir. Fakat Çukur dizisinin çekimleri bahsedilen mahallede gerçekleşmiyor. Ağırlıklı olarak Çukur dizisinin çekimleri; Balat, Rumeli Kavağı ve Zekeriyaköy taraflarında yapılıyor.

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCU KADROSU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Aras Bulut İynemli

Dilan Çiçek Deniz

Erkan Kolçak Köstendil

Öner Erkan

Rıza Kocaoğlu

Nebil Sayın

Kubilay Aka

Ercan Kesal

Perihan Savaş