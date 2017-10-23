Çukur dizisi oyuncuları kimlerdir? Çukur oyuncu kadrosu | Çukur'da kimler var?

Show TV'nin merakla beklenen dizisi 'Çukur' bu akşam saat 20:00'da izleyici ile buluşuyor. Zengin oyuncu kadrosu, hikayesi ve fragmaları ile tüm dikkatleri üzerine çeken diziyi izleyiciler merakla bekliyor. Peki Çukur dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Çukur oyuncu kadrosu...

İŞTE 'ÇUKUR'UN OYUNCU KADROSU

Aras Bulut İynemli (YAMAÇ KOÇOVALI)

Koçovalı ailesinin gündüzleri kimyager, geceleri müzisyen küçük oğlu. Çukur’dan yıllar önce ayrılsa da ailesini ve Çukur’u korumak için mahalleye geri döner. Bu hareketi hem kendi hayatını hem de sevdiklerinin hayatını alt üst eder.

Aras Bulut İynemli Kimdir, Kaç Yaşında?

1990 yılında İstanbul’da doğan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaktadır. İlk olarak Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçen İynemli, 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karkaterini canlandırdığı “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile tanındı. 2013-2014 yılları arasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid rolünü canlandırdı. 2015 yılında “Maral” dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı. 2015-2016 yıllarında “İçerde” dizisinde Umut/Mert karakterini canlandırdı. Aras Bulut İynemli, “Çukur” dizisinde Yamaç karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

Aras Bulut İynemli’nin Oynadığı Diziler

Çukur / Yamaç / 2017-

İçerde / Umut, Mert / 2016 – 2017

Maral: En Güzel Hikayem / Sarp Altan / 2015

Muhteşem Yüzyıl / Şehzade Bayezid / 2013 – 2014

Öyle Bir Geçer Zaman ki / Mete Akarsu / 2010 – 2013

Arka Sokaklar / Şeref / 2009

Aras Bulut İynemli’nin Oynadığı Filmler

Pek Yakında / Konuk Oyuncu / 2014

Mahmut ile Meryem / Mahmut / 2013

Tamam Mıyız? / İhsan / 2013

Dilan Çiçek Deniz (SENA KOÇOVALI)

Yamaç’ın büyük aşkı; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek ve güzel bir genç kadın. Yamaç’la ortak bir hayatın hayallerini kurarken, Koçovalı ailesi karşısında bu hayallerini başka bir bahara saklamak zorunda kalır.

Dilan Çiçek Deniz Kimdir, Kaç Yaşında?

1995 yılında Sivas’ta doğan Dilan Çiçek Deniz, lise döneminde tiyatro eğitimi almaya başladı. Ege Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde okuyan Deniz, bir yandan da modellik yapmaya başladı ve 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında 2. Oldu. İlk olarak 2015 yılında “Tatlı Küçük Yalanlar” dizisinde Ebru rolünde kamera karşısına geçti. Daha sonra “Güneşin Kızları” dizisinde Elif karakterine hayat verdi. 2016-2017 döneminde “Bodrum Masalı” dizisinde Su Ergüven karakterini canlandıran Deniz, son olarak “Çukur” dizinde Sena karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

Dilan Çiçek Deniz’in Oynadığı Diziler

Çukur / Sena / 2017-

Bodrum Masalı / Su Ergüven / 2016 – 2017

Güneşin Kızları / Elif / 2015

Tatlı Küçük Yalancılar / Ebru / 2015



İDRİS KOÇOVALI (ERCAN KESAL)

Koçovalı ailesinin reisi ve tüm Çukur mahallesini yöneten, kudretli ve cömert bir adam. Saldırıya uğrayan ailesini ve Çukur’u ayakta tutabilmek için hayatının en büyük mücadelesini verecektir.

Ercan Kesal Kimdir, Kaç Yaşında?

1959, Avanos (Nevşehir) doğumlu olan Ercan Kesal, ilk ve orta öğrenimini Avanos’ta, lise öğrenimini Nevşehir’de tamamladı. 1984 yılında Ege Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun oldu ve uzun yıllar boyunca tıp doktoru olarak çalıştı ve sağlık sektöründe yöneticilik yaptı. Nuri Bilge Ceylan’ın “Uzak” filmindeki oyunculukla başlayan sinema serüveni, aynı yönetmenin “Üç Maymun” ve “Bir Zamanlar Anadolu’da” filmlerinde senarist ve oyuncu, “Vavien”, “Saç”, “Küf”, “Yozgat Blues”, “Sen Aydınlatırsın Geceyi”, “Hükümet Kadın (1-2)” ve “Ben O Değilim” gibi filmlerde oyuncu olarak devam etti. Oyuncu ve senarist olarak ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödüller aldı. “Peri Gazozu” isimli kitabı İletişim Yayınlarından 2013 Temmuz ayında, ‘’Evvel Zaman’’ isimli kitabı ise 2014 Mayıs ayında Ithaki Yayinları tarafından yayımlandı. İletişim Yayınları’ndan 2015 yılında “Nasipse Adayız” isimli kısa romanı yayınlandı. Sinema ve tiyatro oyuncusu Nazan Kesal’la evli ve Poyraz’ın babasıdır. Halen ilk televizyon dizisi “Çukur”da İdris Koçovalı karakterini canlandırmaktadır.

Ercan Kesal’ın Oynadığı Filmler

Cehennem (Die Hölle) / Gökhan / 2017

Ben O Değilim / Nihat / 2014

Hükümet Kadım 2 / Aziz Veysel / 2013

Sen Aydınlatırsın Geceyi / İrfan / 2013

Yozgat Blues / Yavuz / 2013

Hükümet Kadın / Aziz / 2012

Küf / Basri / 2012

Bir Zamanlar Anadolu’da / Muhtar / 2011

Albatrosun Yolculuğu / Maruf Şükrü / 2010

Vavien / Süleyman / 2009

Üç Maymun / Servet / 2009

Uzak / 2002

Perihan Savaş (SULTAN KOÇOVALI)

İdris’in eşi, Koçovalı ailesinin bel kemiği, sözü kanun olarak kabul edilen bir kadın. Hayatını kocasına ve çocuklarına adayan Sultan, tüm güçlükler karşısında ailesini bir arada tutmak için elinden geleni yapar.

Perihan Savaş Kimdir, Kaç Yaşında?

1956 yılında İstanbul’da doğan Perihan Savaş, 1971 yılında “Şehzade Sinbad Kaf Dağında” filmi ile sinemaya adım attı. O zamandan beri yaklaşık 120 filmde rol alan Savaş, 1974’te 11. Antalya Film Festivali’nde “Bedrana” filmindeki performansı ile En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. 1989’dan beri televizyon dizilerinde rol alan Perihan Savaş, halen “Çukur” dizisinde Sultan rolünü canlandırmaktadır.

Perihan Savaş’ın Oynadığı Bazı Filmler ve Diziler

Çukur / Sultan / 2017-

Yaprak Dökümü / Nurdan / 2007 – 2010

Sosyete Şaban / Peri / 1985

Kırlangıç Fırtınası / Gönül / 1985

Kaşık Düşmanı / Deli Elif / 1984

Bedrana /Bedrana / 1974

KAHRAMAN KOÇOVALI (MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ)

Koçovalı ailesinde İdris’in veliaht olarak yetiştirdiği, ailenin ikinci büyük oğlu olan Kahraman, ağabeyi de hapiste olduğu için aile işlerinin başına geçer. Lider özellikleriyle konumunu garantileyen Kahraman, babası kadar stratejik düşünemese de söz konusu icraat olunca son derece başarılıdır.

Mustafa Üstündağ Kimdir, Kaç Yaşında?

1997 yılında Mersin’de doğan Mustafa Üstündağ, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev alan Üstündağ, oyunculuğa Pervasız Tiyatro’da devam etti. “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisindeki Muro rolü ile ünlenen oyuncu, aynı karakteri canlandırdığı “Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine” filminin de başrolünde yer almıştır.

Mustafa Üstündağ’ın Oynadığı Bazı Diziler

Çukur / Kahraman / 2017-

Muhteşem Yüzyıl: Kösem / Kara Davut Paşa / 2015

Merhamet / Sermet Karayel / 2013

Kurtlar Vadisi Pusu / Muro / 2007-2009

Emret Komutanım / Sado / 2005-2006

Mustafa Üstündağ’ın Oynadığı Bazı Filmler

Şeytan Tüyü / Metin / 2015

Kutsal Damacana 2: İt Men / Kurt Adam / 2009

Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine / Muro / 2008

Zincirbozan / Talat / 2007

Zeynep’in Sekiz Günü / Ali / 2007

SELİM KOÇOVALI (ÖNER ERKAN)

İdris’in üçüncü oğlu, Yamaç’ın ise en küçük ağabeyi. Ailenin eğlence sektöründeki işlerini yönetmesine rağmen babasının değerlerinin hiçbirini benimsemediği için onun gözünde bir hayal kırıklığından öteye geçemez.

Öner Erkan Kimdir, Kaç Yaşında?

1980 yılında İzmir’de doğan Öner Erkan, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. TRT’de sunduğu bir çocuk programı ile televizyon dünyasına adım attı. 2002-2004 yılları arasında İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda dansçı olarak çalıştı. 2004 yılında ise Oyun Atölyesi’ne girdi. “Bornova Bornova” filmindeki performansı ile Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. 2011-2014 yılları arasında “Yalan Dünya” dizisinde Bora rolünü canlandırdı. Halen “Çukur” dizinde Selim Koçovalı karakterini canlandırmaktadır.

Öner Erkan’ın Oynadığı Bazı Filmler ve Diziler

Martı / Rıza/ 2017-

Kırık Kalpler Bankası / Coşkun / 2015

Yalan Dünya / Bora / 2011 – 2014

Bornova Bornova / Hakan / 2009

Yedi Kocalı Hürmüz / Hallaç Rüstem / 2007

Made in Europe / Cem / 2007

Son Osmanlı Yandım Ali / Jerar / 2006

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü / Traşçı Tulgar / 2005

Kuzenlerim / Murat /2002 – 2004

VARTOLU (ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL)

Doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Çukur’a intikam almak için geri dönen, acımasız bir mafya lideri. Yıllar sonra Çukur’a geri dönen Vartolu, kimsenin bilmediği planlarını uygulamaya son derece kararlıdır.

Erkan Kolçak Köstendil Kimdir, Kaç Yaşında?

1983 yılında Bursa’da doğan Erkan Kolçak Köstendil, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 2008 yılında “Güz Sancısı” filmi ile sinemaya adım atan Köstendil, Sakarya Fırat, Merhamet ve Ulan İstanbul dizilerinde rol aldı. Muhteşem Yüzyıl: Kösem’de Şahin Giray Han’ı canlandıran Köstendil, halen “Çukur” dizisinde Vartolu rolünü canlandırmaktadır.

Erkan Kolçak Köstendil’in Oynadığı Diziler

Çukur / Vartolu / 2017-

Familya / Toprak / 2016

Muhteşem Yüzyıl: Kösem / Şahin Giray Han / 2015

Ulan İstanbul / Karlos / 2014

Merhamet / Mehmet / 2013

Sakarya Fırat / Mahmut Karakum / 2009-2010

Erkan Kolçak Köstendil’in Oynadığı Filmler

Kara Bela / Güven / 2015

İtirazım Var / Süpermen / 2014

Güz Sancısı / Nümayişçi / 2008

ALİÇO (RIZA KOCAOĞLU)

İdris’in sokaktaki gözü kulağı. Çöp toplayarak geçimini sağlıyor. Daha iyi şartlara sahip olabilirken kendisi bu hayatı seçmiş. Askerde büyük bir travma yaşamıştır. İnsanlardan uzak olmak istiyor. Müthiş bir sayısal zekası vardır.

Rıza Kocaoğlu Kimdir? Kaç Yaşında?

1979 yılında İzmir’de doğan Rıza Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Çağan Irmak’ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu “Bana Şans Dile” filmi ile 2001 yılında sinemaya adım attı. Bugüne kadar 50’ye yakın sinema filminde ve TV dizisinde yer aldı. Son olarak “İçerde” dizisinde Davut rolünü canlandıran oyuncu, şu anda “Çukur” dizisinde Aliço karakterine hayat veriyor.

Rıza Kocaoğlu’nun Oynadığı Bazı Filmler ve Diziler

Çukur / Aliço /2017-

İçerde / Davut / 2016-2017

Dünyanın En Güzel Kokusu / Hakan / 2016

Karadayı / Kibrit Yasin / 2012-2014

Kuzey Güney / Ali Güntan / 2011-2012

Av Mevsimi / Asit Ömer / 2010

Ezel / Temmuz / 2009-2010

Emret Komutanım: Şah Mat / Obsesif Tuncay / 2006

Kuzenlerim / İrfan /2002 – 2004

Bana Şans Dile / Bahadır / 2001

MUHİTTİN (NEBİL SAYIN)

Mahallenin berberi. Racon bilir, delikanlıdır. Çukur’un suç dünyasına bulaşmamış, insanlara zarar vermekten çekindiği için o işlerden uzak durmuştur. Tabiatında şiddet yoktur.

Nebil Sayın Kimdir, Kaç Yaşında?

1971 yılında İstanbul’da doğan Nebil Sayın, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2001 yılında “Savunma” adlı televizyon dizisinde kamera karşısına geçen Sayın, son olarak “İçerde” dizisinde Coşkun karakterini canlandırdı. Halen “Çukur” dizisinde Muhittin karakterine hayat vermektedir.

Nebil Sayın’ın Oynadığı Diziler

Çukur / Muhittin / 2017-

İçerde / Coşkun / 2016-2017

Yedikule Hayat Yokuşu / Külhan / 2014



Nebil Sayın’ın Oynadığı Filmler

Şarkı Söyleyen Kadınlar / Emin / 2013

Hayat Var / Adam / 2008

CELASUN (KUBİLAY AKA)

Çukur’un dışına hiç çıkmamış, yakışıklı ve öfkeli bir delikanlıdır. Gençliği ve toyluğu ile öfkesi birleşince yanlış yollara sapar. Düzene karşı olan Celasun, asi davranışlarıyla hayatını zora sokar.

Kubilay Aka Kimdir, Kaç Yaşında?

1995 yılında İstanbul’da doğan Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezunudur. “Vatanım Sensin” dizisinde iki sezon boyunca Ali Kemal karakterini canlandıran Aka, halen “Çukur” dizisinde Celasun karakterine hayat vermektedir.

Kubilay Aka’nın Oynadığı Diziler

Çukur / Celasun / 2017-

Vatanım Sensin / Ali Kemal / 2016-2017