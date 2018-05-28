Çukur dizisinin sezon finali yayınlanacak mı?

RTÜK`ün 2011`de verdiği ceza sonrası Çukur`un sezon finalinin riske girdiği iddia edilmişti. Habertürk’ten Sevilay Yılman, RTÜK’ün Show TV’de 2011 yılında yayınlanan ‘Türk Malı’ dizisiyle ilgili verdiği durdurma cezasını, ‘Çukur’un sezon finalinin yayınlanacağı gün uygulayacağını açıkladığını yazmıştı. Milliyet yazarı Sina Koloğlu, bu konuyu araştırdı.

‘Çukur’ dizisi yayınlanacak mı?

RTÜK’ün, Show TV’de 2011 yılında yayınlanan ‘Türk Malı’ dizisiyle ilgili verdiği durdurma cezasını, ‘Çukur’un sezon finalinin yayınlanacağı gün uygulayacağını açıkladığını, Habertürk’ten Sevilay Yılman yazdı.

“O tarihlerde alınan bu karara karşı, Show TV mahkemeye müracaat etmiş ve yürütmeyi durdurma kararı almış. Dava önce Show TV’nin lehine sonuçlanmış, daha sonra ise Danıştay tarafından karar bozulmuş ve dava reddedilmiş. Ancak söz konusu davanın daha karar düzeltme aşaması sürerken, RTÜK nasıl bir yerden ateş aldıysa, alelacele haftaya, tam da finalinin olacağı günde neden ‘Çukur’un yayın saatinde uygulamaya karar vermiş?” diye de soruyor Yılman...

Ben de “Nedir bu durum?” diye RTÜK’e sordum. Tüm hukuki aşamaları doğruladılar. “Karar düzeltme aşamasında devam ediyor. Henüz dosya açık” dediler. Ben de, “Bu durumda ne oluyor, ceza uygulanabilir mi?” diye sordum.

Yanıt, “Yürütmeyi durdurmazlarsa, uygulanır” oldu. “Yani cezanın uygulanıp uygulanmaması buna mı bağlı? Yoksa, ‘Çukur’un sezon finali yayınlanabilir mi bu durumda” diye yineledim. “Tabii ki” dediler. Yani şu anda net bir durum yok. Malum, 11 Haziran’da ‘Çukur’un sezon finali, Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak. Tüm hazırlıklar tamam... Yanıt, “Yürütmeyi durdurmazlarsa, uygulanır” oldu. “Yani cezanın uygulanıp uygulanmaması buna mı bağlı? Yoksa, ‘Çukur’un sezon finali yayınlanabilir mi bu durumda” diye yineledim. “Tabii ki” dediler. Yani şu anda net bir durum yok. Malum, 11 Haziran’da ‘Çukur’un sezon finali, Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak. Tüm hazırlıklar tamam...