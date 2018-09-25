ÇUKUR FRAGMAN İZLE: ÇUKUR 36. bölüm FRAGMAN İZLE (Show TV, Puhu, YouTube İZLE!)

ÇUKUR CANLI İZLE: ÇUKUR 35. bölüm FRAGMAN İZLE (Show TV, Puhu, YouTube İZLE!)

ÇUKUR 36. BÖLÜM FRAGMN İZLE... ÇUKUR İZLE... Çukur'un yeni 2. sezon yeni bölümleri merakla bekleniyor. Çukur fragman İzle! Çukur hayranlarının hasretli bekleyişi sona erdi. Dizinin hayranlarını büyük sürprizler bekliyor. Çukur 2.sezon 1.bölüm fragmanı nefesleri kesti. Çukur sezon finalinde Koçovalılar'ın evine baskın yapıldı ve adeta bir katliam yaşandı. 2. sezonda bu hesaplaşmanın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor. Karakuzular ile Koçovalılar arasındaki savaş gittikçe kızışıyor. Cumali'nin hapisten kaçıp mahalleye gelmesi tüm dengeleri değiştirecek. Çukur'da Hakimiyet kime geçecek_Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da adeta nefesler tutuldu. Çukur severler 36.bölüme kitlenirken, 36. bölümde neler olacağı şimdiden tartışma konusu oldu. Seyirciler adeta Çukur'un 2. sezon 2. bölümüne kilitlendi. Son bölümde Çukur'da taş üstüne taş kalmadı. Çukur'da izleyecileri heyecanlandıran oyuncular diziye dahil oldu. Cumali karakterine sürpriz isim geldi. Yıllardır hapishanede olan ve aileden kimseyle görüşmeyen Cumali, tüm dengeleri değiştirecek. Çukur'u nasıl canlı izleyebilirim? Peki Çukur 36.bölümünde neler olacak? Çukur'un 36.bölümde izleyenleri neler bekliyor? Çukur 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur fragmanı hakkında tüm merak edilenler...

ÇUKUR YENİ SEZON 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

CUMALİ KARAKTERİNE SÜRPRİZ İSİM

Geçtiğimiz sezon Show TV'de yayınlanmaya başlayan Ay Yapım imzalı fenomen dizi ‘Çukur'un tüm sezon boyunca gizemini koruyan ve büyük merak uyandıran “Cumali” karakteri belli oldu.

Yayınlanmaya başladığı günden bu yana en çok konuşulan dizi haline gelen “Çukur”dan seyircilerine sevindirici haber geldi. Ekran başındakilerin bir sezon boyunca sorduğu “Cumali'yi kim oynayacak?” sorusu cevap buldu. Dizinin büyük merakla beklenen yeni sezonunda Cumali'ye, son olarak yine Ay Yapım imzalı ‘Şahsiyet'teki performansıyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Necip Memili canlandıracak..

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

TRT'nin sevilen dizisi 'Payitaht Abdülhamid', 3. sezonu öncesi oyuncu transferleriyle gündemden düşmüyor. Son olarak da Çukur'da rol alan usta bir oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu.

ÇUKUR 2. SEZON FRAGMANI İZLE

ÇUKUR 33 BÖLÜM FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?



Dizinin sezon finalinde Vartolu, Sadiş ve Medet'in yaşadığı dağ evine silahlı baskın düzenlendi. Aynı anlarda ise düğün hazırlıkları yapan Koçovalılar'ın evine baskın yapıldı ve adeta bir katliam yaşandı. Diğer yandan ise İdris, Paşa ve Emmi'nin içinde bulunduğu bina silahlı adamlar tarafından sarıldı. Çok sayıda karakterin öldüğü sezon finalinde, son sahnelerde ise yaşanan bu trajik olaylardan 3 ay sonrasına gidildi. Sadiş'in kaçırılması ve Medet'in ölümüyle yıkılan ve sokaklarda yaşayan Vartolu'yu Yamaç buldu ve Çukur'u geri almaya gideceklerini söyledi.