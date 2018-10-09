ÇUKUR İZLE: ÇUKUR 37. bölüm FRAGMAN İZLE (Show TV, Puhu, YouTube İZLE!)

ÇUKUR CANLI İZLE: ÇUKUR 37. bölüm FRAGMAN İZLE (Show TV, Puhu, YouTube İZLE!)

ÇUKUR 37. BÖLÜM İZLE... ÇUKUR CANLI İZLE... Çukur'un yeni 2. sezon yeni bölümleri heyecanla izleniyor. Çukur fragman İzle! Çukur hayranlarının hasretli bekleyişi sona erdi. Dizinin hayranlarını büyük sürprizler bekliyor. Çukur yeni sezon 4. bölümde büyük gerginlik. Çukur 2.sezon 37. bölüm fragmanı nefesleri kesti. Çukur sezon finalinde Koçovalılar'ın evine baskın yapıldı ve adeta bir katliam yaşandı. 2. sezonda bu hesaplaşmanın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor. Çukur'da yer yerinden oynayacak. Yamaç'ın abisiyle yaptığı Çukur planı tutacak mı? Çukur'da Hakimiyet kime geçecek. Vartolu Karakuzuların kaçırdığı Saadet'i kurtarmaya kararlı. Doğumuna sayılı günler kala Saadet Karakuzuların elinden kurtulabilecek mi? Yamaç, Vartolu ve Cumali güçlerini birleştiriyor. Çukur'u almak için büyük birlik kuruldu. Cumali ve Vartolu arasındaki çekişme devam ederken Yamaç bu durum karşısında ne yapacak? Vartolu ve Cumali arasında kalan Yamaç nasıl bir yol izleyecek? Cumali Koçovalı ve Vartolu Saadettin'in sert bir yüzleşme yaşayacağı heyecan dolu bölümde neler olacak? Tansiyonun eksik olamdığı Çukur heyecan dolu yeni bölümüyle sizlerle.... Çukur'da izleyecileri heyecanlandıran oyuncular diziye dahil oldu. Cumali karakterine sürpriz isim geldi. Yıllardır hapishanede olan ve aileden kimseyle görüşmeyen Cumali, tüm dengeleri değiştirecek. Çukur'u nasıl canlı izleyebilirim? Peki Çukur 37.bölümünde neler olacak? Çukur'un 37.bölümde izleyenleri neler bekliyor? Çukur 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur fragmanı hakkında tüm merak edilenler...

ÇUKUR YENİ SEZON 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇUKUR 37. bölümde neler olacak?

Çukur'un 37. Bölümünde; Yamaç, Vartolu ve Cumali güçlerini birleştirir. Koçovalı Kardeşler, Çukur'u yeniden kazanmak için harekete geçerler. Ancak Cumali ile Vartolu arasındaki yüksek tansiyon Yamaç için işleri güçleştirecek. Yamaç bir yandan hedefi uğruna mücadele ederken diğer yandan Cumali ile Vartolu'nun arasında kalacak. Koçovalı Kardeşler tüm engellere rağmen omuz omuza savaşlarına devam ederken; kardeşlerden biri beklenmedik bir anda İdris'in karşısına çıkacak ve büyük yüzleşme yaşanacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran projesi Çukur son bölümde; Karakuzuların “Cumali ve Yamaç Koçovalı bulunmadıkça her gün Çukur'dan biri alınacak” sözü, Çukur'da büyük bir fırtınaya yol açar. Genç Efe'nin ölümünden kendini sorumlu tutan Yamaç, Çukur'u geri almaya kararlıdır. Ve Cumali'den tek bir şans ister; eğer kendi yöntemiyle Çukur'u toparlayamazlarsa Cumali'nin yolundan gideceklerdir. Bu esnada Vartolu da uğradığı saldırı sonrası yaralarını sarmaya çalışırken tanıştığı gizemli kişi onu derinden etkileyecektir. Yamaç, Vartolu ve Cumali'nin büyük buluşması heyecanla beklenecek.

CUMALİ KARAKTERİNE SÜRPRİZ İSİM

Geçtiğimiz sezon Show TV'de yayınlanmaya başlayan Ay Yapım imzalı fenomen dizi ‘Çukur'un tüm sezon boyunca gizemini koruyan ve büyük merak uyandıran “Cumali” karakteri belli oldu.

Yayınlanmaya başladığı günden bu yana en çok konuşulan dizi haline gelen “Çukur”dan seyircilerine sevindirici haber geldi. Ekran başındakilerin bir sezon boyunca sorduğu “Cumali'yi kim oynayacak?” sorusu cevap buldu. Dizinin büyük merakla beklenen yeni sezonunda Cumali'ye, son olarak yine Ay Yapım imzalı ‘Şahsiyet'teki performansıyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Necip Memili canlandıracak..

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

TRT'nin sevilen dizisi 'Payitaht Abdülhamid', 3. sezonu öncesi oyuncu transferleriyle gündemden düşmüyor. Son olarak da Çukur'da rol alan usta bir oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu.

ÇUKUR 2. SEZON FRAGMANI İZLE

ÇUKUR 33 BÖLÜM FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?



Dizinin sezon finalinde Vartolu, Sadiş ve Medet'in yaşadığı dağ evine silahlı baskın düzenlendi. Aynı anlarda ise düğün hazırlıkları yapan Koçovalılar'ın evine baskın yapıldı ve adeta bir katliam yaşandı. Diğer yandan ise İdris, Paşa ve Emmi'nin içinde bulunduğu bina silahlı adamlar tarafından sarıldı. Çok sayıda karakterin öldüğü sezon finalinde, son sahnelerde ise yaşanan bu trajik olaylardan 3 ay sonrasına gidildi. Sadiş'in kaçırılması ve Medet'in ölümüyle yıkılan ve sokaklarda yaşayan Vartolu'yu Yamaç buldu ve Çukur'u geri almaya gideceklerini söyledi.

Çukur dizisinde beklenmedik ayrılık! Transfer oldu

Konusuyla merakla takip edilen dizinin kadrosuna son olarak Çukur dizisinde Muhittin karakterine hayat veren Nebil Sayın katıldı.



Önceki yıl İçerde'deki Coşkun rolüyle dikkatleri üzerine çeken Sayın, 'Payitaht Abdülhamid'de ise saatli bombayla suikast yapan ilk kişi olarak tarihe geçen Edward Jorris'in yardımcısı Samuel'i canlandıracak ve yeni sezon 2. bölümden itibaren dizideki tansiyonu yükseltecek.Bu ayrılık Çukur'un Muhittin Abi'sini sevenleri oldukça üzdü.

Payitaht Abdulhamid dizisine geçtiğimiz günlerde Gürkan Uygun'un katıldığı açıklanmıştı. 5 Eylül'de çekimlerine başlanan dizinin, 5 Ekim'de de yeni sezona başlaması bekleniyor.