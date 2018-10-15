ÇUKUR İZLE: ÇUKUR 38. bölüm FRAGMAN İZLE (Show TV, Puhu, YouTube İZLE!)

ÇUKUR CANLI İZLE: ÇUKUR 38. BÖLÜM İZLE (Show TV, Puhu, YouTube İZLE!)

ÇUKUR 38. BÖLÜM İZLE... ÇUKUR CANLI İZLE... Çukur'un yeni 2. sezon yeni bölümleri heyecanla izleniyor. Çukur fragman İzle! Çukur hayranlarının hasretli bekleyişi sona erdi. Dizinin hayranlarını büyük sürprizler bekliyor. Çukur dizisine bomba isimler transfer olamaya devam ediyor. Çukur yeni sezon 5. bölümde büyük gerginlik. Çukur 2.sezon 38. bölüm fragmanı nefesleri kesti. Çukur sezon finalinde Koçovalılar'ın evine baskın yapıldı ve adeta bir katliam yaşandı. 2. sezonda bu hesaplaşmanın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor. Çukur'da yer yerinden oynayacak. Koçovalı'larla iş yapmak için masaya oturan Reşit, Yamaç ve Vartolu ile anlaşmaya varabilecek mi? Çeto'nun, Celesun'a öldür emri verdiği kişi kim? Cumali peşindeki silahlı adamlardan kutulabilecek mi? Cumali ve Vartolu arasındaki çekişme devam ederken Yamaç bu durum karşısında ne yapacak? Vartolu ve Cumali arasında kalan Yamaç nasıl bir yol izleyecek? Cumali Koçovalı ve Vartolu Saadettin'in sert bir yüzleşme yaşayacağı heyecan dolu bölümde neler olacak? Tansiyonun eksik olamdığı Çukur heyecan dolu yeni bölümüyle sizlerle.... Çukur'da izleyecileri heyecanlandıran oyuncular diziye dahil oldu. Cumali karakterine sürpriz isim geldi. Yıllardır hapishanede olan ve aileden kimseyle görüşmeyen Cumali, tüm dengeleri değiştirecek. Çukur'u nasıl canlı izleyebilirim? Peki Çukur 38.bölümünde neler olacak? Çukur'un 38.bölümde izleyenleri neler bekliyor? Çukur 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur fragmanı hakkında tüm merak edilenler...

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Çukur 38. bölüm 2. fragman yayınlandı! Vartolu, Cumali'yi kurtarıyor!

Çukur 37. bölümde neler oldu?

Yamaç, Çeto ve Mahsun'un liderliğindeki Kara Kuzular'a büyük bir darbe vurabilmek için bir plan hazırlıyor. Çeto'nun yurtdışı kaynaklar ile bağlantı kurup, büyük bir teslimat için para almasını kullanmak isteyen Yamaç'ın, Çeto'nun bu yasadışı ticaretini baltalamak ve Kara Kuzular'ı büyük bir belanın içine itmek için hazırladığı plan tıkır tıkır işlerken, Mahsun bölümün sonunda büyük bir sürprize imza atıyor. Koçovalılar Kara Kuzular'a büyük bir darbe indirdiklerini sanarken ellerine geçen sadece kağıt parçaları ve variller dolusu toz toprak oluyor. Mahsun ise kendilerine lazım olan malzemeleri sağ salim Çeto'ya getiriyor ve Yamaç'ın planlarını bozuyor.

Ailesine yaşattıklarının vicdan azabıyla babası İdris Koçovalı'yı sürekli takip eden Selim, babasından sille tokat yesede bu takibini sürdürüyor. Her ne kadar İdris Koçovalı oğlu Selim'i affetmese de baba yüreği yine de uzaktan uzağa Selim'e kıyamıyor.

Bu arada Çukur'a Selim'in eşi Ayşe ve kızı Karaca geri dönüyor. Celasun'un karşıladığı ve taşınmalarına yardım ettiği Ayşe Koçovalı, mahallede kalabilmek için Çeto'ya biat etmek zorunda kalıyor. Çeto'nun ise bu ikili için farklı planları var.

Çukur dizisine bomba transfer! Survivor'da fırtınalar estirmişti

Survivor'ın efsane yarışmacısı Avatar Atakan, reyting rekortmeni dizi Çukur'un kadrosuna katıldı.

Survivor 2016'da gösterdiği performansla birinciliği göğüsleyen Avatar lakaplı milli boksçu Çağan Atakan Arslan Söz dizisindeki rolüyle oyunculuğa adım atmıştı. Söz dizisinden geçtiğimiz yıl ayrılan Avatar Atakan, Çukur dizisiyle ekranlara geri dönüyor.

ÇUKUR'DA AKIN KOÇOVALI MI OLACAK?

Çukur dizisinde Akın Koçavalı rolü için Cihangir Ceyhan'la her konuda anlaşıldı. Atakan'ın Çukur'a dahil olmasından sonra acaba Akın mı olacak yorumları yapıldı. Ancak Atakan Arslan, Çukur dizisinde kötü karakteri canlandıracak. 6 bölümlük anlaşma imzalayan Atakan çok farklı bir rolle ekranlarda olacak.

Bu sezonda istediği reytingleri alamayan Söz dizisi, transfer yapacağını duyurmuştuk. Atakan'ın Söz'e geri dönmesi beklenirken Pazartesi günleri en büyük rakibine geçmesi şok etkisi oluşturdu. Söz daha bomba transferleri gerçekleştirmekten başka şansı kalmadı.

Atakan Arslan, Çukur dizisi setine katılarak yeni bölüm çekimleri tamamlandı. Çukur'da oynayacağı rol büyük bir ses getirecek.



CUMALİ KARAKTERİNE SÜRPRİZ İSİM

Geçtiğimiz sezon Show TV'de yayınlanmaya başlayan Ay Yapım imzalı fenomen dizi ‘Çukur'un tüm sezon boyunca gizemini koruyan ve büyük merak uyandıran “Cumali” karakteri belli oldu.

Yayınlanmaya başladığı günden bu yana en çok konuşulan dizi haline gelen “Çukur”dan seyircilerine sevindirici haber geldi. Ekran başındakilerin bir sezon boyunca sorduğu “Cumali'yi kim oynayacak?” sorusu cevap buldu. Dizinin büyük merakla beklenen yeni sezonunda Cumali'ye, son olarak yine Ay Yapım imzalı ‘Şahsiyet'teki performansıyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Necip Memili canlandıracak..

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

TRT'nin sevilen dizisi 'Payitaht Abdülhamid', 3. sezonu öncesi oyuncu transferleriyle gündemden düşmüyor. Son olarak da Çukur'da rol alan usta bir oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu.

ÇUKUR 33 BÖLÜM FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?



Dizinin sezon finalinde Vartolu, Sadiş ve Medet'in yaşadığı dağ evine silahlı baskın düzenlendi. Aynı anlarda ise düğün hazırlıkları yapan Koçovalılar'ın evine baskın yapıldı ve adeta bir katliam yaşandı. Diğer yandan ise İdris, Paşa ve Emmi'nin içinde bulunduğu bina silahlı adamlar tarafından sarıldı. Çok sayıda karakterin öldüğü sezon finalinde, son sahnelerde ise yaşanan bu trajik olaylardan 3 ay sonrasına gidildi. Sadiş'in kaçırılması ve Medet'in ölümüyle yıkılan ve sokaklarda yaşayan Vartolu'yu Yamaç buldu ve Çukur'u geri almaya gideceklerini söyledi.

Çukur dizisinde beklenmedik ayrılık! Transfer oldu

Konusuyla merakla takip edilen dizinin kadrosuna son olarak Çukur dizisinde Muhittin karakterine hayat veren Nebil Sayın katıldı.



Önceki yıl İçerde'deki Coşkun rolüyle dikkatleri üzerine çeken Sayın, 'Payitaht Abdülhamid'de ise saatli bombayla suikast yapan ilk kişi olarak tarihe geçen Edward Jorris'in yardımcısı Samuel'i canlandıracak ve yeni sezon 2. bölümden itibaren dizideki tansiyonu yükseltecek.Bu ayrılık Çukur'un Muhittin Abi'sini sevenleri oldukça üzdü.

Payitaht Abdulhamid dizisine geçtiğimiz günlerde Gürkan Uygun'un katıldığı açıklanmıştı. 5 Eylül'de çekimlerine başlanan dizinin, 5 Ekim'de de yeni sezona başlaması bekleniyor.