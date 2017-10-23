Çukur ne zaman başlıyor? Çukur hangi kanalda, saat kaçta? Çukur dizisi konu ve oyuncuları

Show TV ve yeni sezonun en iddialı dizileri arasına girmesi beklenen ve yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği Çukur dizisi bu akşam saat 20:00'da başlıyor. Dizinin tanıtım görüntüleri ve yayınlanan fragmanların ardından izleyiciler diziyi büyük bir merakla beklemeye başladı. Peki Çukur'un ilk bölümünde neler yaşanacak?

ÇUKUR DİZİSİ KONUSU

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Senaryosunu Gökhan Horzum’un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ’DA ÇUKUR’A KATILDI

Ay Yapım imzalı “Çukur”un kadrosuna başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ dahil oldu. Üstündağ dizide “Koçovalı” ailesinin en büyük ağabeyi olan “Kahraman” karakterine hayat verecek.

İŞTE ÇUKUR’UN İLK FRAGMANI

İŞTE 'ÇUKUR'UN OYUNCU KADROSU

Aras Bulut İynemli (YAMAÇ KOÇOVALI)

Koçovalı ailesinin gündüzleri kimyager, geceleri müzisyen küçük oğlu. Çukur’dan yıllar önce ayrılsa da ailesini ve Çukur’u korumak için mahalleye geri döner. Bu hareketi hem kendi hayatını hem de sevdiklerinin hayatını alt üst eder.

Aras Bulut İynemli Kimdir, Kaç Yaşında?

1990 yılında İstanbul’da doğan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaktadır. İlk olarak Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçen İynemli, 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karkaterini canlandırdığı “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile tanındı. 2013-2014 yılları arasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid rolünü canlandırdı. 2015 yılında “Maral” dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı. 2015-2016 yıllarında “İçerde” dizisinde Umut/Mert karakterini canlandırdı. Aras Bulut İynemli, “Çukur” dizisinde Yamaç karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

Dilan Çiçek Deniz (SENA KOÇOVALI)

Yamaç’ın büyük aşkı; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek ve güzel bir genç kadın. Yamaç’la ortak bir hayatın hayallerini kurarken, Koçovalı ailesi karşısında bu hayallerini başka bir bahara saklamak zorunda kalır.

Dilan Çiçek Deniz Kimdir, Kaç Yaşında?

1995 yılında Sivas’ta doğan Dilan Çiçek Deniz, lise döneminde tiyatro eğitimi almaya başladı. Ege Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde okuyan Deniz, bir yandan da modellik yapmaya başladı ve 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında 2. Oldu. İlk olarak 2015 yılında “Tatlı Küçük Yalanlar” dizisinde Ebru rolünde kamera karşısına geçti. Daha sonra “Güneşin Kızları” dizisinde Elif karakterine hayat verdi. 2016-2017 döneminde “Bodrum Masalı” dizisinde Su Ergüven karakterini canlandıran Deniz, son olarak “Çukur” dizinde Sena karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

İDRİS KOÇOVALI (ERCAN KESAL)

Koçovalı ailesinin reisi ve tüm Çukur mahallesini yöneten, kudretli ve cömert bir adam. Saldırıya uğrayan ailesini ve Çukur’u ayakta tutabilmek için hayatının en büyük mücadelesini verecektir.

Ercan Kesal Kimdir, Kaç Yaşında?

1959, Avanos (Nevşehir) doğumlu olan Ercan Kesal, ilk ve orta öğrenimini Avanos’ta, lise öğrenimini Nevşehir’de tamamladı. 1984 yılında Ege Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun oldu ve uzun yıllar boyunca tıp doktoru olarak çalıştı ve sağlık sektöründe yöneticilik yaptı. Nuri Bilge Ceylan’ın “Uzak” filmindeki oyunculukla başlayan sinema serüveni, aynı yönetmenin “Üç Maymun” ve “Bir Zamanlar Anadolu’da” filmlerinde senarist ve oyuncu, “Vavien”, “Saç”, “Küf”, “Yozgat Blues”, “Sen Aydınlatırsın Geceyi”, “Hükümet Kadın (1-2)” ve “Ben O Değilim” gibi filmlerde oyuncu olarak devam etti. Oyuncu ve senarist olarak ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödüller aldı. “Peri Gazozu” isimli kitabı İletişim Yayınlarından 2013 Temmuz ayında, ‘’Evvel Zaman’’ isimli kitabı ise 2014 Mayıs ayında Ithaki Yayinları tarafından yayımlandı. İletişim Yayınları’ndan 2015 yılında “Nasipse Adayız” isimli kısa romanı yayınlandı. Sinema ve tiyatro oyuncusu Nazan Kesal’la evli ve Poyraz’ın babasıdır. Halen ilk televizyon dizisi “Çukur”da İdris Koçovalı karakterini canlandırmaktadır.

Perihan Savaş (SULTAN KOÇOVALI)

İdris’in eşi, Koçovalı ailesinin bel kemiği, sözü kanun olarak kabul edilen bir kadın. Hayatını kocasına ve çocuklarına adayan Sultan, tüm güçlükler karşısında ailesini bir arada tutmak için elinden geleni yapar.

Perihan Savaş Kimdir, Kaç Yaşında?

1956 yılında İstanbul’da doğan Perihan Savaş, 1971 yılında “Şehzade Sinbad Kaf Dağında” filmi ile sinemaya adım attı. O zamandan beri yaklaşık 120 filmde rol alan Savaş, 1974’te 11. Antalya Film Festivali’nde “Bedrana” filmindeki performansı ile En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. 1989’dan beri televizyon dizilerinde rol alan Perihan Savaş, halen “Çukur” dizisinde Sultan rolünü canlandırmaktadır.

KAHRAMAN KOÇOVALI (MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ)

Koçovalı ailesinde İdris’in veliaht olarak yetiştirdiği, ailenin ikinci büyük oğlu olan Kahraman, ağabeyi de hapiste olduğu için aile işlerinin başına geçer. Lider özellikleriyle konumunu garantileyen Kahraman, babası kadar stratejik düşünemese de söz konusu icraat olunca son derece başarılıdır.

Mustafa Üstündağ Kimdir, Kaç Yaşında?

1997 yılında Mersin’de doğan Mustafa Üstündağ, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev alan Üstündağ, oyunculuğa Pervasız Tiyatro’da devam etti. “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisindeki Muro rolü ile ünlenen oyuncu, aynı karakteri canlandırdığı “Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine” filminin de başrolünde yer almıştır.

SELİM KOÇOVALI (ÖNER ERKAN)

İdris’in üçüncü oğlu, Yamaç’ın ise en küçük ağabeyi. Ailenin eğlence sektöründeki işlerini yönetmesine rağmen babasının değerlerinin hiçbirini benimsemediği için onun gözünde bir hayal kırıklığından öteye geçemez.

Öner Erkan Kimdir, Kaç Yaşında?

1980 yılında İzmir’de doğan Öner Erkan, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. TRT’de sunduğu bir çocuk programı ile televizyon dünyasına adım attı. 2002-2004 yılları arasında İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda dansçı olarak çalıştı. 2004 yılında ise Oyun Atölyesi’ne girdi. “Bornova Bornova” filmindeki performansı ile Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. 2011-2014 yılları arasında “Yalan Dünya” dizisinde Bora rolünü canlandırdı. Halen “Çukur” dizinde Selim Koçovalı karakterini canlandırmaktadır.

VARTOLU (ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL)

Doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Çukur’a intikam almak için geri dönen, acımasız bir mafya lideri. Yıllar sonra Çukur’a geri dönen Vartolu, kimsenin bilmediği planlarını uygulamaya son derece kararlıdır.

Erkan Kolçak Köstendil Kimdir, Kaç Yaşında?

1983 yılında Bursa’da doğan Erkan Kolçak Köstendil, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 2008 yılında “Güz Sancısı” filmi ile sinemaya adım atan Köstendil, Sakarya Fırat, Merhamet ve Ulan İstanbul dizilerinde rol aldı. Muhteşem Yüzyıl: Kösem’de Şahin Giray Han’ı canlandıran Köstendil, halen “Çukur” dizisinde Vartolu rolünü canlandırmaktadır.

ALİÇO (RIZA KOCAOĞLU)

İdris’in sokaktaki gözü kulağı. Çöp toplayarak geçimini sağlıyor. Daha iyi şartlara sahip olabilirken kendisi bu hayatı seçmiş. Askerde büyük bir travma yaşamıştır. İnsanlardan uzak olmak istiyor. Müthiş bir sayısal zekası vardır.

Rıza Kocaoğlu Kimdir? Kaç Yaşında?

1979 yılında İzmir’de doğan Rıza Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Çağan Irmak’ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu “Bana Şans Dile” filmi ile 2001 yılında sinemaya adım attı. Bugüne kadar 50’ye yakın sinema filminde ve TV dizisinde yer aldı. Son olarak “İçerde” dizisinde Davut rolünü canlandıran oyuncu, şu anda “Çukur” dizisinde Aliço karakterine hayat veriyor.

MUHİTTİN (NEBİL SAYIN)

Mahallenin berberi. Racon bilir, delikanlıdır. Çukur’un suç dünyasına bulaşmamış, insanlara zarar vermekten çekindiği için o işlerden uzak durmuştur. Tabiatında şiddet yoktur.

Nebil Sayın Kimdir, Kaç Yaşında?

1971 yılında İstanbul’da doğan Nebil Sayın, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2001 yılında “Savunma” adlı televizyon dizisinde kamera karşısına geçen Sayın, son olarak “İçerde” dizisinde Coşkun karakterini canlandırdı. Halen “Çukur” dizisinde Muhittin karakterine hayat vermektedir.

CELASUN (KUBİLAY AKA)

Çukur’un dışına hiç çıkmamış, yakışıklı ve öfkeli bir delikanlıdır. Gençliği ve toyluğu ile öfkesi birleşince yanlış yollara sapar. Düzene karşı olan Celasun, asi davranışlarıyla hayatını zora sokar.

Kubilay Aka Kimdir, Kaç Yaşında?

1995 yılında İstanbul’da doğan Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezunudur. “Vatanım Sensin” dizisinde iki sezon boyunca Ali Kemal karakterini canlandıran Aka, halen “Çukur” dizisinde Celasun karakterine hayat vermektedir.