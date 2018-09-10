Çukur yeni sezon fragmanı İZLE! |Çukur dizisi 34. bölüm ne zaman başlayacak?

Çukur 2. sezon için geri sayım başladı. Yeni sezonla ekranlara damga vuracak olan çukur için zaman geldi çattı. Çukur dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak sorusunun cevab dizinin hayranları tarafından aaraştırılmaya başlandı. Çukur için geri sayım başladı, heyecan dorukta. Çukur'un 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan ve aksiyonun eksik olmadığı Çukur'da bu sezon bombalar peş peşe patladı. Çukur kadrosuna yeni oyuncular dahil oldu. Çukur severler yeni bölüm fragmanıyla heyecanlarına heyecan kattı. Sabırsızlıkla Yeni bölüm beklenmeye başlandı. Çukur 34. bölüm fragmanı İZLE! Çukur dizisi hakkında bütün gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

İstanbul'un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir ve ailenin kendine göre kuralları vardır.

ÇUKUR DİZİSİ 2. SEZON TANITIMI

ÇUKUR DİZİSİ 2. SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV 'de Pazartesi akşamları ekranlara gelen Çukur dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Çukur’un büyük bir merak ve heyecanla beklenen yeni sezonu Eylül’de izleyici karşısında olacak.

ÇUKUR SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Çukur’un sezon finalinde; Çukur, Koçovalı ile Vartolu tarafının tam ortasında kalacak. Oğlu Selim’in ihanetiyle hayatının en büyük yıkımını yaşayan İdris Koçovalı, bu mücadelede mağlubiyetini ilan ederek Çukur’u Vartolu’ya bırakacak. Yamaç, savaşmaya devam ederken Akşın ve Celasun’un düğünü Koçovalılar için bir nefes olacak.

Çukur 2. Sezonuyla ekranlara gelecek

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur muhteşem sezon finaliyle ekran yolculuğuna kısa bir ara vermişti. Sezon finalinde yüzüklerinde farklı semboller bulunan karakterlerin ortaya çıkmasıyla heyecanın giderek arttığı Çukur, yeni sezonuyla da ekrana damga vuracak.

Hafızalara kazınan Çukur dövmesinin farklı bir sembole dönüştüğü tanıtım Çukur’un ekrana gelecek heyecan dolu hikayesinden ipuçları verdi. Sezon finaliyle izleyicilerini merakta bırakan dizide farklı sembolleri olan yüzükleriyle dikkat çeken Karakuzular çetesi ile Koçovalıların arasındaki mücadele şimdiden heyecanla bekleniyor. Yüzüklerinde farklı bir sembolün göründüğü bu adamlardan Erkan Avcı’nın Çeto, Berkay Ateş’in ise Mahsun rolüne hayat vereceği Çukur yeni sezonuyla herkesi çok şaşırtacak!

Erkan Avcı ve Berkay Ateş Çukur'da!

Televizyon ve sinema dünyasının başarılı oyuncularından Erkan Avcı ve Berkay Ateş yeni sezonda Çukur ekibine katılan ilk isimlerden oldu.

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un yeni sezonda kadrosuna katılacak oyuncular netleşmeye başladı. Televizyon ve sinema dünyasının başarılı oyuncuları Erkan Avcı ve Berkay Ateş ekibe katılan ilk isimler oldu.