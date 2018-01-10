Diğer
Kategoriler

Çukur'a büyük şok! Böylesi ilk kez oluyor...

Pazartesi günleri yayınlanan ve aralarında büyük çekişme yaşayan Çukur ve Söz dizisinin 8 Ocak'taki galibi kim oldu? İşte detaylar...

Çukura büyük şok! Böylesi ilk kez oluyor...

10 Ocak 2018 13:46

Pazartesi günleri yayınlanan ve aralarında büyük çekişme yaşayan Çukur ve Söz dizisinin 8 Ocak'taki galibi kim oldu?

İki haftadır üst üste zirvede oturan Çukur bu hafta koltuğu Söz'e kaptırdı. Total puan türünde 24.18 share ile Söz dizisi birinci olurken, 19.54 share ile Çukur dizisi ikinci oldu.

AB puan türünde 20.56 share ile Çukur dizisi birinci, 19.21 share ile Söz dizisi ikinci oldu. ABC puan türünde birincilik koltuğuna yine Çukur oturdu. Çukur dizisi 23.34 share alırken, Söz 21.16 share aldı.

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç