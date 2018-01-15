Diğer
Kategoriler

Çukura düşen iki kardeşin ölümüyle ilgili 6 tutuklama

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, inşaat alanındaki su dolu çukura düşen iki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çukura düşen iki kardeşin ölümüyle ilgili 6 tutuklama

15 Ocak 2018 22:07

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 ve 8 yaşlarındaki iki kardeşin ölümüne neden olan 6 kişi gözaltına alınmıştı. Edinilen bilgiye göre, kusuru tespit edilen şirketin 2 yetkilisi, iş makinesi operatörü, inşaat bekçisi ve 2 çalışan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılar, "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Uzundere semtinde çadırda yaşayan Ali (5) ve ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu (8), inşaat çalışmasının sürdüğü alanda yağmur suyuyla dolan yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşerek hayatını kaybetmişti. 

Halil İbrahim Karabıyık
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç