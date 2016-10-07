Edinilen bilgiye göre, Halil Kama isimli elektrik ustası, ilçeye bağlı Akbayır Mahallesi’nde yapımı süren besi çiftliği inşaatında çalıştığı sırada, kirli su çukurunun ağız boşluğundan aşağıya düştü. Yaklaşık 5 metre yüksekten beton zemine çakılan elektrik ustasının yardımına, aynı yerde çalışan işçiler koştu. Acı içinde kıvranan Kama, merdiven olmadığı için düştüğü yerden çıkarılamadı. Olayı ihbar alan Elbistan İtfaiye Kısım Amirliği'ne bağlı ekipler, kısa sürede bölgeye intikal etti. Yaklaşık 1,5 metre açıklığı bulunan kuyuya merdiven yerleştiren itfaiye ve sağlık ekipleri, yerde yatan Kama’nın ilk olarak kırık olan ayağını sabitledi. Sedyeye alınan Kama, ip yardımıyla uzatılan merdivenden çekilerek yukarıya çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucunda düştüğü yerden çıkarılan elektrik ustası, olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavisine burada devam edilen Halil Kama’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Murat Sürücü