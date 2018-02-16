Çukur'a flaş transfer! Herkesin hayatı değişiyor | Vartolu öldü mü?

Pazartesi akşamlarının gündemden düşmeyen dizisi ‘Çukur’un kadrosuna, ünlü oyuncu Alperen Duymaz dahil oluyor.

'Komiser Emrah' karakteriyle 19 Şubat’ta yayınlanacak bölümde ekran başındakilerle buluşacak olan Duymaz, daha önce canlandırdığı karakterlerden bambaşka bir rolle izleyicileri şaşırtacak.

'Vartolu’nun içinde olduğu otomobilin alevler içinde kalması ekran başındakileri şoke ederken herkes Vartolu öldü mü? sorusunun cevabını merakla bekliyor.

Alperen Duymaz’ın canlandırdığı 'Emrah'ın mahalleye gelişi başta Koçovalılar olmak üzere Çukur’daki herkesin hayatını etkileyecek. Çukur'un yeni bölümlerinde Vartoluya neler olacak ve dizi kadrosuna dahil olan Komiser Emrah herkesin hayatını nasıl etkileyecek? soruları merakla bekleniyor.