Çukurambar'daki patlama sonrası polis güvenlik önlemlerini artırdı

Dün Çukurambar'daki Ankara Vergi Dairesi’ndeki patlamaya bir bomba düzeneğinin sebep olduğunun tespit edilmesinin ardından olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Yakalama sırasında ölü olarak ele geçirilen teröristin Suriye'de PYD'nin kontrolünde YPS içinde eğitim aldığı bilgisine ulaşıldı. Bugün Olay Yeri İnceleme ekiplerinin akşam saatlerine kadar incelemeleri sürdü. Çalışma sonrasında polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, patlamanın meydana geldiği bina beyaz örtüyle kapatıldı.

Serdar Gükçe