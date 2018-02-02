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Çukurambar'daki patlama sonrası polis güvenlik önlemlerini artırdı

Ankara Çukurambar'daki vergi dairesinin alt katında meydana gelen patlama sonrasında polis binanın etrafında güvenlik önlemlerini artırdı. Bugün Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından güvenlik şeridi çekilen bina beyaz örtüyle kaplandı.

Çukurambardaki patlama sonrası polis güvenlik önlemlerini artırdı

02 Şubat 2018 21:14
Çukurambar'daki patlama sonrası polis güvenlik önlemlerini artırdı - Tıkla İzle

Dün Çukurambar'daki Ankara Vergi Dairesi’ndeki patlamaya bir bomba düzeneğinin sebep olduğunun tespit edilmesinin ardından olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Yakalama sırasında ölü olarak ele geçirilen teröristin Suriye'de PYD'nin kontrolünde YPS içinde eğitim aldığı bilgisine ulaşıldı. Bugün Olay Yeri İnceleme ekiplerinin akşam saatlerine kadar incelemeleri sürdü. Çalışma sonrasında polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, patlamanın meydana geldiği bina beyaz örtüyle kapatıldı.  

Serdar Gükçe

 

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