Çukurca kırsalındaki operasyonlar devam ederken, Hakkari-Çukurca ve Hakkari-Şırnak karayolundaki mayın arama tarama faaliyetleri ise aralıksız olarak sürüyor. Güvenlik tedbirlerini elden bırakmayan güvenlik güçleri, sinyal bozucu jammer eşliğinde sabah ve öğle saatlerinde mayın arama çalışmaları yapıyor.

Menfez ve yol kenarlarına tuzaklanan el yapımı patlayıcılar tespit edilerek anında imha ediliyor. Hakkari-Çukurca karayolunda imha edilen patlayıcılar ise yolda geçenler tarafından cep telefonu ile kaydedilerek faciaların nasıl önlendiği gözler önüne serdi.

