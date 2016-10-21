Diğer
Kategoriler

Çukurca karayolundaki tuzak imha edildi

Hakkari-Çukurca karayolundaki tuzaklar güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek imha ediliyor.


21 Ekim 2016 09:08

Çukurca kırsalındaki operasyonlar devam ederken, Hakkari-Çukurca ve Hakkari-Şırnak karayolundaki mayın arama tarama faaliyetleri ise aralıksız olarak sürüyor. Güvenlik tedbirlerini elden bırakmayan güvenlik güçleri, sinyal bozucu jammer eşliğinde sabah ve öğle saatlerinde mayın arama çalışmaları yapıyor.
Menfez ve yol kenarlarına tuzaklanan el yapımı patlayıcılar tespit edilerek anında imha ediliyor. Hakkari-Çukurca karayolunda imha edilen patlayıcılar ise yolda geçenler tarafından cep telefonu ile kaydedilerek faciaların nasıl önlendiği gözler önüne serdi.
 

Etiketler: Çukurca, hakkari


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!