Çukurca ilçesine bağlı Uzundere beldesi ile Kavuşak ve Işık köylerinin kırsalında operasyon başlatan güvenlik güçlerinin sınır bölgelerindeki hareketliliği devam ediyor. Bir süreden beridir Çukurca kırsalında PKK’lılarla çatışan güvenlik güçleri, tankların ve uzun menzilli topların yerleştirildiği sınır boylarını son teknoloji termal kameralarla koruyorlar. Sınırdaki güvenlik tedbirlerini elde bırakmayan güvenlik güçleri, kırsalda geçit vermeyen dereleri aşmak içinde seyyar köprüler kurduğu belirtildi. Paletli araca yüklü seyyar köprüler, Çukurca ilçe merkezinden sınır boylarına doğru yola çıkartıldı.